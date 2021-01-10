【拆彈專家2】與劉青雲兄弟情整喊粉絲　劉德華安慰：下次演喜劇

由邱禮濤執導，劉德華、劉青雲及倪妮主演的《拆彈專家2》叫好叫座，電影在中國票房更突破9億人民幣大關。除了震撼的特效場面讓觀眾目不暇給外，其中挑戰人性的劇情更讓觀眾流下眼淚，讓劉德華趕緊安慰粉絲：「不哭不哭，下次我會演個喜劇，讓大家都開開心心的笑吧！」

劉青雲對劉德華說「要走一起走」的兄弟情惹哭許多觀眾。（《拆彈專家2》劇照）

《拆彈專家2》叫好叫座，可惜本港的疫情仍然未受控制， 電影上映無期。許多觀眾除了大讚電影的特效場面外，還深受劇情所感動而流淚。當劉德華得知許多觀眾因《拆彈專家2》中挑戰人性的劇情感動流淚，如劉青雲及劉德華的兄弟情等，他趕緊安慰影迷：「不哭不哭，下次我會演個喜劇，讓大家都開開心心的笑吧！」

而他表示電影的成功，全靠導演邱禮濤讓主角的轉變更清楚及更有層次：「我相信當你身邊所有人告訴你是個好人時，你會相信自己是好人，但所有人說是你壞的，你也真的會變壞。」

劉德華指全靠導演邱禮濤讓主角的轉變更清楚及更有層次。（《拆彈專家2》劇照）

除此之外，倪妮的演出都獲得許多好評。一改平常時尚優雅的她，在戲中化身特警。她還說笑指出，戲中許多動作場面都要單手持槍移動，此舉讓她的手部肌肉發達了不少。雖然她的演出獲得許多肯定，但她笑稱不願意再跟劉德華合作：「下回不願再和華哥合作，因為太多人找我要他的簽名照了，我無法滿足大家，讓我很痛苦！下次要請他先多給我一些照片才行。」