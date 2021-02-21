【拆彈專家2影評】港產式警匪片格局啱口味　劉德華演奸仲精彩

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-21 08:30

邱禮濤執導、劉德華與劉青雲主演的《拆彈專家2》，經歷完78日封戲院後終於上映，今集以炸機場與青馬大橋作賣點，加上多年沒合作的劉德華與劉青雲再次同台鬥戲，牌面上比第一集更精彩。不過睇完成套戲，發現最精彩的部份，竟然是劉德華墮落變奸的篇幅，比上集大英雄式壯烈犧牲更具可觀性。

劉德華今次的表演力度比上一集更大，似乎有挑戰影帝的野心。（劇照）

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睇完成套戲，發現炸唔炸機場其實都唔重要。（預告截圖）

《拆彈專家2》講述劉德華本來是最出色的拆彈專家，跟夥伴劉青雲出生入死，立下不少豐功偉職，可惜一次出任務時被炸斷左腳，警隊認為他是傷殘人士，不適合再做前線工作，將他調任文職。劉德華為了復原體能拚命訓練，當得知復職無望瞬間崩潰，失望與憤慨令他性情大變，不單跟情人與兄弟反目，更加入恐怖組織，將怒火變成仇恨，以毀滅當作報復。

奸角謝君豪的發揮不多，有點可惜。（劇照）

劉德華在電影中當英雄，跟日日食飯時間睇《愛回家之開心速遞》一樣，是一種習以為常，所以看到華仔因為無法復職而爆Seed，對兄弟、女友、上司及整個警隊發火時，竟然有一種說不出的快感，看慣他Chok住樣神一樣的存在，世界在圍著他轉，突然見他鬧爆警隊將他「用完即棄」，繼而墮落變恐怖份子，策劃一次又一次恐怖襲擊時，很期待他究竟可以奸到幾盡。

劉青雲跟劉德華的對手戲比想像中少。（劇照）

但華仔畢竟是華仔，編劇、導演及觀眾應該都不願看見他墮落到盡頭，劇情就安排一個機會給他洗底，讓他堂堂正正地說出：「我唔要恐怖襲擊」，讓他又變返神一般的存在，看到最後更覺《拆彈專家2》的故事更集中在華仔身上，亦可惜了他跟青雲比預期更少的對手戲，但這個角色設定的確比上一集更精彩。

劉德華變跛後仍可飛天遁地，跑800米只要兩分幾，真在太不合理。（劇照）

另外要讚邱禮濤掌握節奏的功力，今集沒有過多文戲，劇情推進明快，有重返80、90年代港產警匪片的節奏，雖然細節上仍有不合理之處，某些特技場面製作粗糙，但總算沒有影響整體觀感，難怪早前在內地與台灣上映後都收獲好評。

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