前妻爆活地亞倫收藏養女四級不雅照　紀錄片被家人輪流數臭

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-23 13:30

現年85歲的美國導演活地亞倫（Woody Allen）於2014年遭前女友Mia Farrow指控性侵當時只有7歲的養女，消息傳出後震驚荷里活。但由於養子Moses站出來為父親護航，令案件變成羅生門事件。相隔多年HBO推出極具爭議性的紀錄片《Allen v Farrow》，透過Mia Farrow與子女受訪來數臭活地亞倫。

共4集的紀錄片於昨晚上架，活地亞倫兒子Ronan在首集透露不想跟父親在一起，而妹妹Dylan一直都好害怕父親每次回家，都叫自己陪伴他。Dylan接受訪談時就大爆活地經常在她光着上身時，在床上抱她睡覺，而Mia就透露事過有去活地的住所時，發現有養女宋宜的四級即影即有照片。

活地亞倫於1997年迎娶比自己年輕35年的養女宋宜。（Getty Images）

根據《紐約時報》報道，在紀錄片首集播出後，活地與宋儀發表聲明指紀錄片的製作人對真相沒有任何興趣：「相反他們（製作人）花了數年與Mia Farrow及其支持者秘密合作，共同製作充斥着虛假事實的工作。」另外，活地的出版商更指責製作人沒有得到同意便使用活地去年出版的自傳《Apropos of Nothing》中的內容。

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