活地亞倫｜性侵事件是小報炒作　與養女老婆結婚後不用再看精神科

現年84歲的美國導演活地亞倫（Woody Allen），早前曾發行自傳《Apropos of Nothing》，令他與前養女、現任妻子宋儀的一段情再引起關注，同時他多年來一直被另一養女Dylan Farrow指控他性侵。

事件纏繞活地亞倫多年，最近他就事件罕有接受外媒訪問，再次強調「指控都是錯誤的」，但他知道這是八卦小報中很有話題的題材。

活地亞倫在宋儀22歲的時候開始與她拍拖，當年甚至拍下裸照。（GettyImages）

活地亞倫自90年代起一直被養女Dylan Farrow指控他性侵，而他與細自己35歲的前養女、現任妻子宋儀的婚姻亦引起爭議。

活地亞倫曾在自傳中談及他與太太宋儀鮮為人知的關係，他指出「當時我們情慾高漲，彼此握緊的手都分不開。」，二人亦因為當時被領養宋儀的養母，當時是活地亞倫女友的美亞花露（Mia Farrow）揭發。

Dylan Farrow（左）曾在訪問中親述7歲時被性侵的經過。（影片截圖）

另一方面，活地亞倫就曾在1992年被控性侵當時只有7歲的養女Dylan，案件最後因證據不足被法官駁回，活地在自傳亦否認曾性侵Dylan。

最近，活地少有地接受外媒訪問談及這些醜聞，他強調性侵爭議都是「錯誤的指控」，他說：「這只是八卦小報眼中很精彩的題材。」

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活地表示他當然有留意這些八卦和醜聞，「我不能讓它困擾我，我過著我的生活，我工作、我彈爵士樂、看體育比賽。我也去見我的朋友，我不會做些什麼，也不會看任何東西。」他照常生活和工作，認為只需要與知道真相的人在一起，例如他的妻子宋儀。

活地表示他只需要與知道真相的人在一起，例如他的妻子宋儀。（GettyImages）

提到與現年49歲的妻子、前養女宋儀的一段情，活地說：「我承認我們的關係剛開始時似乎沒有道理。他解釋在表面上看來，這是一場不公平的比賽，我年紀大了，而她是個養女。

活地亞倫強調性侵爭議都是「錯誤的指控」，他說：「這只是八卦小報眼中很精彩的題材。（GettyImages）

外界通常會覺得他們相差35歲，是一段亂倫的婚姻，但活地完全不同意。他更透露自己與宋宜結婚之後，他變得冷靜下來，不再需要靠精神科醫生的治療，「雖然我仍然不敢穿過隧道，也不喜歡狹小的空間或電梯，但我擺脫了很多神經質的特質。」

外界通常會覺得他們相差35歲，是一段亂倫的婚姻，但活地完全不同意。原來結婚後，他甚至不再需要靠精神科醫生的治療。（GettyImages）

活地指出婚姻對他的幫助，「她不喜歡爵士樂或體育節目，我也不喜歡她看的一些電視節目，但我們在照顧小孩上有共識。」同時，他也很享受做父親的身分，他們的兩個女兒都在外地讀大學。他形容自己的婚姻很幸福，對家人很滿意。