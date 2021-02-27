金氏殺機｜金正日與日本壽司師傅勁老友　熟到做埋金正恩伴讀書僮

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-27 15:00

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男，2017年在馬來西亞機場遭刺殺，震驚全球。近日在香港上映的紀錄片《金氏殺機》（Assassin），透過拆解這宗懸案的重重疑點，探討兩名女疑兇如何淪為國際戰場的犧牲品。 金正男與金正恩的父親金正日手執國家大權，一直對身邊人充滿猜忌，但他竟然願意去相信一位來自日本的壽司師傅，不單堅持讓對方成位親信，仲做埋金正恩伴讀書僮，究竟這位壽司師傅有何過人之處？

金正男（右）在馬來西亞機場遭刺殺，但兩名女疑兇已先後獲釋。（劇照、Getty Images）

現年74歲的藤本健二，1982年首次到訪平壤，簽下一年合約在當地教授年輕廚師做壽司，因獲得金正日賞識，6年後重返北韓，成為對方的專屬壽司師傅，一留就13年。脫北後出過幾本書的藤本健二，在書中大爆跟這位北韓最高領導人的相處點滴，以及在這個封鎖國度的神秘生活，他透露第一次在平壤工作時，憑一道金槍魚膘吸引到金正日的注意，當時他還不知道這位穿著運動套裝的阿叔，是掌握整個北韓生殺大權的至高無上人物，還曾鄙視對方向他扔小費，幾乎客死異鄉。

藤本健二（左3）當年獲金正日（右3）賞識，成為其親信。（影片截圖）

但偏偏這種不夠恭維的反應，更得金正日歡心，藤本健二成為領導人的玩伴，除了炮製美食，仲負責陪飲陪食陪玩，他不懂韓語亦不知當地政治情況，卻令金正日更安心把藤本留在身邊。一年過去，藤本返回日本，幾年後收到金正日的邀請，再次請他到平壤工作，今次升呢做最高領導人的專屬廚師，之後金正日更主將他大可拋妻棄子，在北韓留個十年，報酬時在平壤最高級的酒店開壽司店。能夠留在最高領導人身邊吃喝玩樂當人上人，藤本沒有太多猶豫就跟家人道別。

有指藤本健二拋下北韓的妻女逃回日本後，妻子跟兒女被送去勞改，足足做了6年苦工。（影片截圖）

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金正日特設飲食研究所 200人守住自身健康

當年金正日給藤本健二年薪4.5萬英鎊，計返通脹現時大概有120萬港元，除了豐厚人工，仲有附上兩架平治房車。作為金正日的專屬廚師，藤本很了解對方的口味，他透露金正日熱愛軒尼詩干邑白蘭地及魚翅，酒窖有過萬支酒藏；為了授羅各地美食更經常要出國，到日本買魚生、捷克買啤酒、到烏茲別克買魚子醬、到泰國買木瓜、到丹麥買豬肉…有次仲去中國買麥當勞快餐。由於金正日非常注重健康，特意開設一間有200名員工的飲食研究所，確保吃到最新鮮優質的食物，每一粒米都經過精挑細選。

成功逃回日本後，藤本健二出書及上節目大講跟金正日相處的事跡。（影片截圖）

藤本健二亦提到，金正恩自小便跟他認識，後來更成為對方的褓姆，所以後來藤本逃回日本多年後，金正恩再次請他到訪平壤，更兌現父親給他開餐廳的承諾，藤本再次見到金正恩，愧疚得跪下痛哭。當年在平壞過著好生活，為何會逃回日本呢？原來藤本於1996年回日本買魚時被扣留，被迫在沖繩逗留了足足18個月，期間金正日曾派人去暗殺他。

當年金正日（右）十分信任藤本健二。（影片截圖）

2012年藤本健二重返北韓跟金正恩見面，他當場激動痛哭。（影片截圖）

到1998年7月，日本當局答應讓藤本回北韓，條件是再次離開平壤時要通風報訊，而金正日為了測試藤本的忠誠度，派他到北京買罐頭，果然藤本守信用跟日本當局聯絡，雖然沒有爆料只是報到，北韓方面發現後仍決定將他軟禁，這樣又過了18個月。藤本知道終有一天他會被消失，獲釋的一年內籌謀逃走，終於在2001年以飛去日本買海膽作藉口，自此一去無回頭。

藤本健二重返平壤開壽司店，身旁女兒當侍應生。（影片截圖）

再次回到日本的藤本，靠出書及上節目大爆在北韓跟金正日相處的秘聞為生，另外有傳他是美國與日本指使的情報收集員。2011年12月，金正日離世，半年後金正恩邀請藤本再次到訪平壤，二人相擁的畫面引起不少話題。2016年藤本又再到訪北韓，翌年終於在當地的天堂百貨旁邊開設壽司店，並於當地定居。

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