《金氏殺機》拆解金正男刺殺案　從未曝光證據被搬上大銀幕

由《單挑阿諾舒華辛力加》艾美獎最佳紀錄片提名導演賴恩韋特（Ryan White）執導，入選辛丹斯電影節國際紀錄片單元、香港亞洲電影節的紀錄片《金氏殺機》（Assassins）將會講到世紀最離奇謀殺案內幕，朝鮮領導人金正恩的同父異母兄弟金正男於馬來西亞遭刺殺一事。

曾是北韓領導人的金正男被剌殺身亡。（影片擷圖）

2017年，朝鮮領導人金正恩的同父異母兄弟金正男於馬來西亞遭刺殺，事件轟動全世界，有指當時兩名互不相識的年輕女子，被指將搽滿化學武器VX神經毒劑的雙手抹在金正男臉上，最終令金正男死亡。

二人被控謀殺問罪死刑，但她們卻辯稱以為自己只是參與整蠱節目，一個陰差陽錯令她們舉世矚目。究竟兩人真的是殺手？還是代罪羔羊？亦或是政治角力中的棋子呢？為甚麼兩個從東南亞鄉村出身的年輕女子，最終會捲入政治漩渦的中心？

點擊睇犯案經過：

在《金氏殺機》中，將會拆解這宗懸案的重重疑點，講到國家與國家之間的鬥爭，該刺殺案以及「女殺手」的故事傳出多個不同版本，有指兇器是毒唇膏、飛鏢、手槍不等，兩人的審訊由2017年10月開始，直到2019年4月結束，歷時整整一年半，整件案充滿戲劇性的轉折，而紀錄片更會將從未曝光的證據盡現人前，講出兩名疑犯的身世故事，再分析北韓金氏家族的政治鬥爭，重組刺殺案背後錯綜複雜的陰謀。

有指金正男被刺殺跟政治有關。（影片擷圖）

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