【金球獎2021】《黑豹》Daniel Kaluuya　成第五位獲男配黑人演員

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-01 12:43

第78屆金球獎今日在香港時間大約9時舉行，受制於新冠肺炎疫情影響，今年大會改在紐約及洛杉磯兩地同步舉行。首個頒發的獎項是最佳男配角獎，最終由《Judas And The Black Messiah》Daniel Kaluuya奪得。

Daniel Kaluuya奪得金球獎2021最佳男配角。（網上擷圖）

Daniel Kaluuya憑《Judas And The Black Messiah》成為金球獎最佳男配角。（《Judas And The Black Messiah》劇照）

Daniel Kaluuya成為第五位獲得金球獎最佳男配角獎的黑人演員，他在發表得獎感言時卻遇上音響問題，讓頒獎的Laura Dern都忍不住發笑，而大會需要再次聯繫得獎者。

Daniel Kaluuya在戲中飾演黑豹黨（Black Panther Party）主席Fred Hampton，電影由《黑豹》導演Ryan Coogler監製，而兩人曾在《黑豹》中合作。

至於今金球獎最佳女配角獎由Jamie Lee Curtis負責頒獎，最終由茱迪科士打奪得，她在《The Mauritanian》中飾演律師Nancy Hollander。她獲獎後感到震驚，皆因她認為「我以為自己不會再次來到這裡」，最後她特別多謝其妻子。

茱迪科士打成為金球獎最佳女配角獎。（網上擷圖）