金球獎完整賽果｜「黑豹」查域克封帝　《浪跡天地》最佳劇情片

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-03-01 12:42

2021年金球獎電影組別得獎名單

最佳劇情片

《浪跡天地》(Nomadland)

最佳劇情片女主角

Andra Day《The United States vs. Billie Holiday》

最佳劇情片男主角

查特域克保斯曼《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)

最佳音樂劇/喜劇電影

《波叔出城2》(Borat Subsequent Moviefilm)

最佳音樂劇/喜劇電影女主角

露莎蒙碧姬《詐欺女王》(I Care A Lot)

最佳音樂劇/喜劇電影男主角

沙查巴朗高漢《波叔出城2》(Borat Subsequent Moviefilm)

最佳女配角

茱迪科士打《The Mauritanian》

最佳男配角

Daniel Kaluuya《Judas And The Black Messiah》

最佳動畫

《靈魂奇遇記》(Soul)

最佳外語片

《Minari》(美國)

最佳導演

趙婷《浪跡天地》(Nomadland)

最佳劇本

《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)

最佳配樂

《靈魂奇遇記》(Soul)

最佳原創電影歌曲

“Io Sì (Seen)”《前路有你》

2021年金球獎電視組別得獎名單

最佳劇集

《王冠》(The Crown)Netflix

最佳女主角 ─ 電視劇組

Emma Corrin《王冠》(The Crown)

最佳男主角 ─ 電視劇組

佐斯奧康納(Josh O'Connor)《王冠》(The Crown)

最佳劇集 ─ 音樂及喜劇組

《富家窮路》(Schitt's Creek)POP TV

最佳女主角 ─ 音樂及喜劇組

Catherine O'Hara《富家窮路》(Schitt's Creek)

最佳男主角 ─ 音樂及喜劇組

積遜蘇迪堅斯(Jason Sudeikis)《乜都得教練》(Ted Lasso)

最佳劇集 ─ 迷你劇組

《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)

最佳女主角 ─ 迷你劇組

Anya Taylor-Joy《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)

最佳男主角 ─ 迷你劇組

麥克雷法路(Mark Ruffalo)《I Know This Much is True》

最佳女配角

姬莉安德遜(Gillian Anderson)《王冠》(The Crown)

最佳男配角

約翰保也加(John Boyega)《Small Axe》

《浪跡天地》封最佳劇情片,導演趙婷隔空領獎。

12:00 《浪跡天地》(Nomadland)奪最佳劇情片

Andra Day

11:58 Andra Day憑《The United States vs. Billie Holiday》奪最佳劇情片女主角

11:52 沙查巴朗高漢憑《波叔出城2》(Borat Subsequent Moviefilm)奪最佳音樂劇/喜劇電影男主角

《波叔出城2》

11:45 《波叔出城2》(Borat Subsequent Moviefilm)奪最佳音樂劇/喜劇電影

11:35 趙婷憑《浪跡天地》(Nomadland)奪最佳導演

查特域克保斯曼封影帝,妻子Taylor Simone Ledward發表感受。

11:33 已故查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)憑《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)封最佳劇情片男主角

11:25 《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)封最佳迷你劇集

Anya Taylor-Joy大熱封迷你劇視后。

11:24 Anya Taylor-Joy憑《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)封電視迷你劇組最佳女主角

「戴卓爾夫人」都攞埋女配角!

11:15 姬莉安德遜(Gillian Anderson)憑《王冠》(The Crown)奪劇集最佳女配角

11:13 茱迪科士打憑《The Mauritanian》奪電影最佳女配角

珍芳達 (Jane Fonda)獲頒終身成就獎。

10:55 《王冠》(The Crown)奪最佳劇集

《Minari》奪最佳外語片。

10:49 《Minari》奪最佳外語片

10:42 佐斯奧康納(Josh O'Connor)憑《王冠》(The Crown)奪電視劇組最佳男主角

露莎蒙碧姬。

10:33 露莎蒙碧姬憑《詐欺女王》(I Care A Lot)奪最佳音樂劇/喜劇電影女主角

10:23 《富家窮路》(Schitt's Creek)奪電視音樂及喜劇組最佳劇集

10:21 積遜蘇迪堅斯(Jason Sudeikis)憑《乜都得教練》(Ted Lasso)奪電視音樂及喜劇組最佳男主角

10:12 《靈魂奇遇記》(Soul)奪最佳配樂

10:10 《前路有你》“Io Sì (Seen)”(The Life Ahead)奪最佳原創電影歌曲

飾演已故戴安娜王妃的Emma Corrin奪視后。

10:08 Emma Corrin憑《王冠》(The Crown)奪電視劇組最佳女主角

09:39 《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)奪最佳劇本

麥克雷法路奪電視迷你劇最佳男主角。

09:35 麥克雷法路(Mark Ruffalo)憑《I Know This Much is True》奪電視迷你劇最佳男主角

09:30 約翰保也加(John Boyega)憑《Small Axe》奪電視劇最佳男配角

09:26 《靈魂奇遇記》(Soul)奪最佳動畫

09:20 Catherine O'Hara憑《富家窮路》(Schitt's Creek)奪電視音樂及喜劇組最佳女主角

Daniel Kaluuya(上排中)奪電影最佳男配角

09:13 Daniel Kaluuya憑《Judas And The Black Messiah》奪電影最佳男配角