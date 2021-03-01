金球獎完整賽果｜「黑豹」查域克封帝　《浪跡天地》最佳劇情片

2021年金球獎電影組別得獎名單
最佳劇情片
《浪跡天地》（Nomadland）
最佳劇情片女主角
Andra Day《The United States vs. Billie Holiday》
最佳劇情片男主角
查特域克保斯曼《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）
最佳音樂劇／喜劇電影
《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）
最佳音樂劇／喜劇電影女主角
露莎蒙碧姬《詐欺女王》（I Care A Lot）
最佳音樂劇／喜劇電影男主角
沙查巴朗高漢《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）
最佳女配角
茱迪科士打《The Mauritanian》
最佳男配角
Daniel Kaluuya《Judas And The Black Messiah》
最佳動畫
《靈魂奇遇記》（Soul）
最佳外語片
《Minari》（美國）
最佳導演
趙婷《浪跡天地》（Nomadland）
最佳劇本
《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）
最佳配樂
《靈魂奇遇記》（Soul）
最佳原創電影歌曲
“Io Sì (Seen)”《前路有你》
2021年金球獎電視組別得獎名單
最佳劇集
《王冠》（The Crown）Netflix
最佳女主角 ─ 電視劇組
Emma Corrin《王冠》（The Crown）
最佳男主角 ─ 電視劇組
佐斯奧康納（Josh O'Connor）《王冠》（The Crown）
最佳劇集 ─ 音樂及喜劇組
《富家窮路》（Schitt's Creek）POP TV
最佳女主角 ─ 音樂及喜劇組
Catherine O'Hara《富家窮路》（Schitt's Creek）
最佳男主角 ─ 音樂及喜劇組
積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）《乜都得教練》（Ted Lasso）
最佳劇集 ─ 迷你劇組
《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）
最佳女主角 ─ 迷你劇組
Anya Taylor-Joy《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）
最佳男主角 ─ 迷你劇組
麥克雷法路（Mark Ruffalo）《I Know This Much is True》
最佳女配角
姬莉安德遜（Gillian Anderson）《王冠》（The Crown）
最佳男配角
約翰保也加（John Boyega）《Small Axe》
《浪跡天地》封最佳劇情片，導演趙婷隔空領獎。
12:00 《浪跡天地》（Nomadland）奪最佳劇情片
Andra Day
11:58 Andra Day憑《The United States vs. Billie Holiday》奪最佳劇情片女主角
11:52 沙查巴朗高漢憑《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）奪最佳音樂劇／喜劇電影男主角
《波叔出城2》
11:45 《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）奪最佳音樂劇／喜劇電影
11:35 趙婷憑《浪跡天地》（Nomadland）奪最佳導演
查特域克保斯曼封影帝，妻子Taylor Simone Ledward發表感受。
11:33 已故查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）封最佳劇情片男主角
11:25 《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）封最佳迷你劇集
Anya Taylor-Joy大熱封迷你劇視后。
11:24 Anya Taylor-Joy憑《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）封電視迷你劇組最佳女主角
「戴卓爾夫人」都攞埋女配角！
11:15 姬莉安德遜（Gillian Anderson）憑《王冠》（The Crown）奪劇集最佳女配角
11:13 茱迪科士打憑《The Mauritanian》奪電影最佳女配角
珍芳達 （Jane Fonda）獲頒終身成就獎。
10:55 《王冠》（The Crown）奪最佳劇集
《Minari》奪最佳外語片。
10:49 《Minari》奪最佳外語片
10:42 佐斯奧康納（Josh O'Connor）憑《王冠》（The Crown）奪電視劇組最佳男主角
露莎蒙碧姬。
10:33 露莎蒙碧姬憑《詐欺女王》（I Care A Lot）奪最佳音樂劇／喜劇電影女主角
10:23 《富家窮路》（Schitt's Creek）奪電視音樂及喜劇組最佳劇集
10:21 積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）憑《乜都得教練》（Ted Lasso）奪電視音樂及喜劇組最佳男主角
10:12 《靈魂奇遇記》（Soul）奪最佳配樂
10:10 《前路有你》“Io Sì (Seen)”（The Life Ahead）奪最佳原創電影歌曲
飾演已故戴安娜王妃的Emma Corrin奪視后。
10:08 Emma Corrin憑《王冠》（The Crown）奪電視劇組最佳女主角
09:39 《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）奪最佳劇本
麥克雷法路奪電視迷你劇最佳男主角。
09:35 麥克雷法路（Mark Ruffalo）憑《I Know This Much is True》奪電視迷你劇最佳男主角
09:30 約翰保也加（John Boyega）憑《Small Axe》奪電視劇最佳男配角
09:26 《靈魂奇遇記》（Soul）奪最佳動畫
09:20 Catherine O'Hara憑《富家窮路》（Schitt's Creek）奪電視音樂及喜劇組最佳女主角
Daniel Kaluuya（上排中）奪電影最佳男配角
09:13 Daniel Kaluuya憑《Judas And The Black Messiah》奪電影最佳男配角
《第78屆金球獎頒獎禮》 （Golden Globes）現正舉行中，《香港01》為大家即時更新賽果！