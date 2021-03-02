【哥斯拉大戰金剛】周邊商品疑劇透　機械哥斯拉全新造型曝光？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-02 19:30

華納兄弟在1月底公開了「怪獸宇宙」第四部作品《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）的預告，除了哥斯拉與金剛的對決成為網民的焦點外，當時在海山樓出現的模糊巨大身影同樣引起網民熱議。或者近期公開的周邊商品可以提供答案，但確切的答案仍有待電影下月上映時才知道。

哥斯拉與金剛的決戰即將上映。（《哥斯拉大戰金剛》劇照）

在《哥斯拉大戰金剛》的首條預告中，見到一個巨大的模糊身影出現，現場市民四處逃竄。當時已經在網上引起激烈的討論，其中有粉絲認為這是機械哥斯拉，皆因在前作《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）的片尾片段曾透露，君主計畫已經成功研發出大型機械人，而這在預告閃現的巨大模糊身影相信就是機械哥斯拉，而近日有周邊的商品疑似提供了確切的答案。

有指小栗旬就是製造機械哥斯拉的幕後黑手。（《哥斯拉大戰金剛》劇照）

墨西哥公司Heredia Clothing近期在Twitter公開了一系列與《哥斯拉大戰金剛》有關的周邊商品，當中竟包含了機械哥斯拉的全身造型。雖然Heredia Clothing心知不妙立即刪除貼文，但已經被不少粉絲擷圖或下載。如果商品的圖案準確的話，相信機械哥斯拉的造型比70年代時的造型複雜，這或需要哥斯拉與金剛聯手才能擊敗牠。

《哥斯拉大戰金剛》由美國導演Adam Wingard執導；Alexander Skarsgård、Millie Bobby Brown、小栗旬及Rebecca Hall等人主演，電影已經定檔3月26日在上映。