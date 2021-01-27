哥斯拉大戰金剛｜回顧兩大巨獸進化史　金剛首回合「開外掛」險勝

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-27 08:30

華納兄弟在早前公開了「怪獸宇宙」第四部作品《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）首條預告，瞬間成為網絡熱話，不少網民率先押注他們心中的泰坦巨獸，究竟最後會由哥斯拉，抑或是金剛勝出呢，如今率先跟大家分析兩大巨獸的實力。

哥斯拉與金剛相隔59年後再次決鬥。（《哥斯拉大戰金剛》劇照）

在《哥斯拉大戰金剛》首條預告，哥斯拉及金剛兩大巨獸在香港決鬥的畫面，讓粉絲血脈沸騰。其實兩大巨獸對上一次的銀幕決鬥，要追溯到1962年上映的《金剛決戰哥斯拉》，當時電影是東寶為慶祝公司成立30週年而特地推出的作品。最終電影不負眾望，成為《哥斯拉》系列電影中最高票房的作品。

1962年上映的《金剛決戰哥斯拉》，是慶祝東寶成立30週年而推出的作品。（《金剛決戰哥斯拉》劇照）

當時金剛一直捱打，但突然一陣雨水激發了金剛體內的電能，之後金剛利用電流攻擊反擊。最終哥斯拉及金剛雙雙跌入海中，但當時僅有後者浮出水面，之後牠帶著勝利回到家園。然而最後重澤博士當時說了一句：「我不知道哥斯拉是否死了？但我認為人類也應該學習適應大自然的生命力！」至於今年3月上映的《哥斯拉大戰金剛》，相信荷里活版不會像日版充滿疑團，皆因官方的首條預告明確指出「One Will Fall」（有一個會倒下）。

未知道金剛能否成為最後皇者。（《哥斯拉大戰金剛》預告擷圖）

其實《哥斯拉大戰金剛》的導演Adam Wingard也曾明言勝利者只得一隻：「我想有明確的勝利者，日本原版電影非常有趣，但是結局富充滿懸疑成份，沒有向觀眾明確指出這場大戰最終勝利者是誰。」故他希望透過電影讓粉絲知道誰是最後皇者。

點擊下圖即睇哥斯拉及金剛的實力比較！

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雖然哥斯拉看似擁有優勢，但導演Adam Wingard率先跟影迷解構這場決鬥：「每個人聽到哥斯拉與金剛決鬥的第一印象都認為『金剛必死無疑』，但就像當年洛奇能擊敗Ivan Drago（《洛奇4》）一樣。」而且從首條預告可以見到，金剛手持新武器，更在預告最後一刻，有準備擊倒哥斯拉的畫面，莫非導演都認為金剛會勝出這次決鬥？