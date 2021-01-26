【哥斯拉大戰金剛】小栗旬係關鍵角色？　預告閃現機械哥斯拉資訊

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-26 15:30

「怪獸宇宙」第四部作品《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong），在香港時間昨日（25日）凌晨1時，公開了首條預告。除了兩大巨獸決鬥成為焦點外，香港網民最關注相信就是電影以香港為戰場。然而也有網民最關心的就是首次參演荷里活電影的日本男星小栗旬，雖然他在預告中閃電登場，但當時的背景訊息非常重要。

《哥斯拉大戰金剛》首條預告終於出爐，討論度即時爆燈。（《哥斯拉大戰金剛》劇照）

《哥斯拉大戰金剛》首條預告長約2分30秒，從預告開始，見到有城市的上空發生爆炸，鏡頭一轉就見到香港觀眾非常熟悉的海山樓，當時見到市民四處逃竄。然而在市民的後方，出現了一個模糊而且巨大的身影，隨即有網民表示這身影疑似是「機械哥斯拉」。

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之後日本男星小栗旬在預告閃現，而他後方的電子訊息疑似劇透了。據了解，小栗旬在戲中的角色為「芹澤戀」（Ren Serizawa），而有指他正是「芹澤豬四郎」的兒子。雖然小栗旬在預告中出現不足一秒，但他身後的巨大螢幕顯示了哥斯拉的圖像，而且還附有數據，這讓網民猜測他莫非就是控制「機械哥斯拉」的幕後黑手。

小栗旬身後的巨大螢幕顯示了哥斯拉的圖像，有網民推測他是控制「機械哥斯拉」的幕後黑手。（《哥斯拉大戰金剛》預告擷圖）

點解下圖即睇更多《哥斯拉大戰金剛》首條預告解說！

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《哥斯拉II：王者巨獸》的片尾片段早已向影迷交代「機械哥斯拉」將會登場。（網上圖片）

除此之外，也有網民關注《哥斯拉大戰金剛》的首條預告中並未有出現章子怡。當時她在《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）一人分演兩角色，分別為君主計劃的神話學家及科學家，是一對雙胞胎姊妹。雖然今回預告暫時未見其蹤影，但官方的演員陣容尚有她，她會繼續飾演君主計劃中的兩位博士。