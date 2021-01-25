【哥斯拉大戰金剛】首條預告詳盡解說　兩大巨獸決鬥香港淪為戰場

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-25 15:00

由華納兄弟及傳奇影業聯合創作的「怪獸宇宙」第四部作品《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong），官方在香港時間凌晨1時公開了首條預告。兩隻巨獸的世紀大戰自然成為網民的熱話。電影目前定檔在今年3月上映，戲院及網上串流平台HBO Max同步上線，希望屆時香港的影迷可以入場觀看。

《哥斯拉大戰金剛》首條預告終於出爐，討論度即時爆燈。（《哥斯拉大戰金剛》劇照）

《哥斯拉大戰金剛》預告長約2分30秒，從預告開始，就見到有城市被毀，市民四處逃竄。然而在市民的後方，有一個模糊但巨大的身影出現，有粉絲指出，這或相信是大家期待已久的「機械哥斯拉」。其實在2019年上映的前作《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters），片尾片段中的報紙曾經報道君主計畫已成功研發出大型機械人，故相信這就是機械哥斯拉。

點解下圖即睇更多《哥斯拉大戰金剛》首條預告解說！

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《哥斯拉II：王者巨獸》的片尾片段已經一早告知影迷「機械哥斯拉」將會登場。（網上圖片）

除此之外，預告連接回到原來的「骷髏島」，原本身在骷髏島的金剛被人類帶到城市，更獲人類視為救世主。之後見到哥斯拉從海底游上來，直接與金剛對決。先是金剛以重拳痛擊哥斯拉，而後者也不甘示弱，以噴射原子氣息還擊。兩隻巨獸鬥得難分難解，之後金剛的手上還有新武器出現，而兩隻巨獸決戰的背景，相信就是香港。

人類把金剛從骷髏島帶到城市。（《哥斯拉大戰金剛》預告擷圖）

除此之外，預告中還出現了兩種新巨獸。除了有新巨獸外，預告中還有新演員加入，而他就是小栗旬。據官方指出，小栗旬的角色名字為芹澤戀，這意味著他與芹澤豬四郎有血緣關係。《哥斯拉大戰金剛》定檔在3月26日上映，全球院線及HBO Max同步上映。