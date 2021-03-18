《#PTGF出租女友》沙律預告出寫真　直言保錡停工︰多咗時間陪我

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-18 18:15

由蕭定一旗下「hmvod」開拍的話題港產片《#PTGF出租女友》改篇自真人真事網絡小說，今早（18日）進行開鏡儀式，有份演出的沙律張沛樂接受《香港01》。 攝影：葉志明

沙律笑言自己性格較為強硬似女漢子，所以搵自己扮演Madam。（葉志明 攝）

沙律先講到自己的角色：「我今次係需要放蛇嘅，係位Madam，不過就唔使着制服。（其他人會cosplay，你又會唔會啊？）我就冇得cosplay喇，雖然我都好鍾意嘅，因為未試過吖嘛，都係可能性感型個種，唔好對我有太多幻想先，今次係做Madam，正常查案嘅，都會有少少動作戲同埋親熱場口之餘亦有喜感，都搞笑架！（搞笑會唔會向保錡取經？）唔使啦！其實我自己都好搞笑架！」

沙律自言跟恆仔（趙善恆）對戲較多，親熱戲都係跟他一起拍，未有怕小花同保錡會呷醋，因為跟小花相識。（葉志明 攝）

早前Error成員保錡宣布完成手頭上工作就會自雪，現時Error的公開活動亦未有見到他的身影，問及會否因此多了時間陪自己？沙律：「佢都係陪我喇，佢自己其實都忙嘅，都有工作，過多一排就休息囉，但其實佢休息都有自己嘅嘢去做，所以大家唔使擔心，亦都唔使對佢嘅近況、私生活有太過多幻想，都係同正常人一樣咁生活。」

沙律叫大家唔使咁擔心保錡。（沙律IG）

另外，沙律自言入行不經不覺都有8年，加上今年又29+1（歲），所以都有定目標俾自己，她：「目標係今年出本寫真，好多朋友都叫我去出本寫真，我都有拒絕，之前覺得冇原因同意義去做呢件事，上年其實開始有諗，今年就29+1，都想透過今次呢本寫真嘅照片同埋文字等大家都了解我多啲，知道沙律唔係淨係得性感。」

沙律寄語新一年香港人可以振作起來，唔好咁負面，或者去抨擊及做無聊事，大家應該要正示返去做有意義的事。（葉志明 攝）