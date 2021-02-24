《#PTGF出租女友》林作試鏡落選　蕭定一︰鍾培生係我朋友

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-24 18:35

蕭定一旗下的「hmvod」於去年12月宣布開拍話題港產片《#PTGF出租女友》，早前電影公司標榜國泰、港龍及香港航空前從業員將會被優先考慮，更以「50萬片酬等住你」作為賣點！

蕭定一旗下的hmvod公司宣布開拍《#PTGF出租女友》，公開招募演員。（Facebook圖片）

《#PTGF出租女友》改編自真人真事，原定在本月開拍，負責執導的新導演鄭峰嵐表示，電影主要是以黑色幽默手法去探討PTGF（Part Time Girl Friend），是一部獵奇式的社會議題電影，並非賣弄色情，所以除了要做足資料搜集、細心處理這個真人真事的劇本外，亦屬意起用新演員主演令電影更具新鮮感，同時發掘更多人才，故才進行演員招募，最終主角人選將於3月公布。

早前電影公司安排試鏡期間，話題人物林作亦有參與，但據悉最終未有安排對方演出，導演稱試鏡屬公開招募活動，歡迎任何對演戲有興趣的人士參加，林作當然可以試鏡，其實對方很有熱誠，但因為角色不適合，所以今次未能合作。

另一方面，近日向林作下戰書打擂台的「香港電競之父」鍾培生，都有份投資《#PTGF出租女友》，今次是他首度投資及參與香港電影，他直言自己是電影行業的門外漢並非抱着投資的心態：「我純粹覺得香港需要正能量同需要支持創作，如果冇人投資香港電影就唔會再有廣東話嘅戲睇，我係一個睇住香港電影長大嘅人，我都睇好多80年代、90年代嘅香港電影，依家見到香港電影愈嚟愈少，我有能力出一分力點解唔做，更加要支持香港電影。」

林作早前示範打沙包，不過出拳沒有用到腰發力。（資料圖片）

「鍾作一戰」湊巧於同一部電影一出一入，該片出品人蕭定一對此表示，「鍾培生係我朋友，佢有興趣做港產片我都開心，但唔預林作唔關事，佢係自己嚟試鏡。」由於蕭定一與鍾培生關係友好，繼《#PTGF出租女友》合作後，不排除再下一城，有機會洽商在hmvod直播「鍾作一戰」。

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