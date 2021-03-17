《#PTGF出租女友》3位新女率先登場　Erena：性感冇問題要有發揮

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-17 21:00

蕭定一旗下的「hmvod」去年12月宣布開拍話題港產片《#PTGF出租女友》，電影改篇自真人真事網絡小說，優先考慮對演戲有興趣之國泰、港龍及香港航空前從業員，電影公司上星期公布演員名單，當中更有14位新演員在招募活動中脫穎而出，入組分別演出不同角色。

蕭定一旗下的hmvod公司宣布開拍《#PTGF出租女友》，公開招募演員。（Facebook圖片）

《#PTGF出租女友》男女主角定為趙善恆及鄧月平，其餘演員就有張建聲、張沛樂（沙律）、程美段、郭奕芯、岑珈其、馬俊怡（Rose Ma）、張松枝、秦楚瀅（娜美）、張家希（Jon Jon）以及一班年輕靚女星，包括曾在第一季《向西聞記》單元主演《PTGF》的張沛樂（沙律）、程美段、郭奕芯（Ashina）、馬俊怡（Rose Ma）及YouTuber娜美等等幾位IG女神。

鄧月平擔正飾演PTGF。（鄧月平IG）

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《#PTGF出租女友》講述一名富家子弟（恆仔 飾）屢遇情傷，偶然下成為PTGF界之王，沒料到他再一次遇到一個PTGF（鄧月平 飾）令他沉船，最後換來失戀下場，結果他在一夜之間將三千幾張PTGF的照片在網上公開，全面摧毀PTGF世界。今次率先介紹其中3位新女演員，Erena、Kylie以及Ursula，首先23歲的Erena飾演趙善恆的舊同學，熱愛Cosplay，同為PTGF的她受事件影響最深，而萌生輕生的念頭。

Erena在戲中飾演熱愛cosplay的PTGF。（官方提供）

問及Erena覺得自己有何優點時，她自言：「我的身形很均勻，而我最大的優點係我的雙腳夠修長，樣貌方面我覺得我是很上鏡的類型。至於今次角色熱愛cosplay，電影中都會有多個不同造型的演出，各有性感之處。至於性感程度，即使要我全裸我覺得也沒有問題，最緊要就是有角色給我發揮空間。加上這部戲有很多漂亮的女生參與，但我仍能擔當重要角色，證明我應該不比其他人差。自己由細到大都一路keep住自己的外表，今次同平常一樣做運動、美容等，並沒有特別的加強。」

睇相都知道Kylie好有性格。（官方提供）

而23歲的Kylie扮演受爆相一事而影響的PTGF，對趙善恆爆相一事感到深深不忿。她講到：「當我唔笑時俾人嘅感覺好惡，但我笑時亦都可以好甜，我諗呢個係我嘅優點，同樣令我有更多發揮空間。雖然我唔係最靚女，亦唔係上圍最豐滿，更加唔係最瘦嘅女仔。但就因為經常運動嘅關係，身上嘅肌肉線條比一般女仔明顯，應該都係一個優點。不過今次應該冇性感演出，但性感尺度的話，基本上露背，或者着啲好性感嘅衫都可以接受。至於備戰方面，自己本身都有做運動，可能會喺飲食方面再節制少少，令身體收乾少少水，咁個線條就會再出啲，但都係會更加注重拍戲時嘅表現，會專注提升演技去做準備。」

Ursula跟Erena 一樣是cosplay愛好者。（官方提供）

27歲的Ursula飾演醉心二次元世界的女生，份量，係鏡頭入面應該會格外顯眼。不過今次的角色就無性感演出，相比其他女演員自己的衣著都比較多布，暫時無特別諗法要行性感路線，主要要睇之後的劇本同角色，會繼續努力減多幾磅，現時7點後就不進食，盡量早些睡，多飲水來養足精神備戰。

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