《#PTGF出租女友》鄧月平擔正女主角　終極空姐人選初回曝光

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-11 18:20

蕭定一旗下的「hmvod」，於去年12月宣布開拍話題港產片《#PTGF出租女友》，電影改篇自真人真事網絡小說，優先考慮對演戲有興趣之國泰、港龍及香港航空前從業員，再因為鍾培生加入投資以及林作落選試鏡，通通都成為熱話。

蕭定一旗下的hmvod公司宣布開拍《#PTGF出租女友》，早前公開招募演員。（Facebook圖片）

今日（11日）電影公司終於公布演員名單，當中14位新演員在招募活動中脫穎而出，入組分別演出不同角色，包括前港龍空姐Shanne和24歲索模Amber。

至於《#PTGF出租女友》的男女主角則定為趙善恆及鄧月平，其他演員就有張建聲、岑珈其、張松枝，以及一班年輕靚女星，包括曾在第一季《向西聞記》單元主演《PTGF》的張沛樂（沙律）、程美段、郭奕芯（Ashina）、馬俊怡（Rose Ma）及YouTuber娜美等等幾位ig女神。

《#PTGF出租女友》的男女主角由趙善恆及鄧月平擔任。（電影公司提供）

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為拍攝電影《一秒拳王》，梁博恩訓練周國賢和趙善恆。(照片由受訪者提供)

繼恆仔擔任導演、張建聲有份參演的《一秒拳王》後，二人再度在《#PTGF出租女友》合作，更巧合的是兩人都是今日生日，對於再次合作，大家都感到好開心。據知恆仔在戲中要被女圍，平日比較怕醜的他笑言：「係唔會驚嘅，之前拍《向西聞記》都有呢種情節，但拍電影好似係第一次，唔會驚呀，大家演員都專業。」今日（11/3）生日的恆仔希望大家都身體健康，疫情盡快過去，他說：「《一秒拳王》今日上畫，有好嘅票房當然係最好嘅禮物，亦希望將呢部花盡台前幕後200%心血嘅作品，將電影裏面嘅訊息帶到俾香港人。」

張建聲笑指：「我年紀都大啦，啲衫都要着返晒。」（《一秒半王》電影劇照）

張建聲則稱生日願望希望疫情盡快過去，讓港片市場回復正軌，「呢次拍《#PTGF》又同趙善恆梗係正啦，仲要恆仔第一次擔正，要幫拖，同埋老闆蕭定一先生叫到，一支穿雲箭，千軍萬馬來相見，點都要幫手。我個角色今次係做恆仔嘅上司，都係要將恆仔變到翻天覆地，呢次嘅戲有啲過癮位，自己都期待。」張建聲是從網絡小說改編的電影中成長，但《#PTGF出租女友》這部以社會獵奇及黑色幽默為題材的電影，跟張建聲在成名作《一路向西》的片種及演出完全不同，張建聲笑說：「我年紀都大啦，啲衫都要着返晒，呢啲咁粗重嘢交俾恆仔或者一眾年青演員做啦，呢次我係輔助角色，相信都幾好玩。」

《#PTGF出租女友》女主角由鄧月平擔正。（鄧月平IG）

《#PTGF出租女友》講述一名富家子弟（恆仔 飾）屢遇情傷，偶然下成為PTGF界之王，沒料到他再一次遇到一個PTGF（鄧月平 飾）令他沉船，最後換來失戀下場，結果他在一夜之間將三千幾張PTGF的照片在網上公開，全面摧毀PTGF世界。

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前港龍空姐Shanne曝光：