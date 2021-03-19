黃一山拍片透露《逃學威龍》為何無第4集　票房低不是唯一原因！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-19 16:00

1991年，由周星馳、吳孟達、張敏等主演的電影《逃學威龍》成為年度票房冠軍，乘勝追擊，翌年便上映了第二集，雖然較第一集的票房有所減少，但表現都算不錯，於是在93年賀歲檔便推出第三集《逃學威龍3之龍過雞年》，由於風格與前兩集大相徑庭，因此口碑票房並不理想。

《逃學威龍》是星爺的代表作之一。（劇照）

最近，黃一山在抖音透露，為何不拍《逃學威龍4》的原因，他表示拍攝續集，在行內有一個公式：「如果第一集很賣座，第二集基本上會沒有新鮮感，票房自然會跌，所以通常來講，如果第二集的票房有第一集的八成，都會繼續拍攝。」黃一山續指道，《逃學威龍》第一集票房4300幾萬（4383萬），第二集的票房得3100幾萬（3164萬），只有七成，而第三集只有2500幾萬（2578萬），儘管有不少人認為這個票房都不錯，但黃一山指第三集叫作「龍過雞年」，風格完全不同。其次，沒有了學校背景之餘，也沒有了核心人物，譬如達哥同一班學生；再者，當時星爺的片酬已步步高陞，2500幾萬可能給完星爺片酬就已經所剩無幾，所以老闆向華勝就此作罷。

黃一山拍片解釋為何無《逃學威龍4》。（視頻截圖）