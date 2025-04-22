41歲男神願回歸飾演「蜘蛛俠」但有一條件　四年前三代同堂成經典

曾在《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）系列中扮演「彼得帕克」的安德魯加菲（Andrew Garfield），近日表示自己對於再次披上蜘蛛戰袍抱持開放態度，但有個前提，那就是：「我覺得必須要非常怪才行，我會想參與一個很奇葩、甚至有點怪裡怪氣的版本。我會希望參與一個獨特、很跳 Tone、而且會讓人意想不到的作品。」這番話讓不少粉絲興奮不已，也開始紛紛猜測他心中理想的蜘蛛俠故事究竟會是什麼樣貌。



安德魯加菲（Andrew Garfield）曾在《蜘蛛俠：驚世現新》系列中扮演「彼得帕克」（《蜘蛛俠》劇照）

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安德魯版的蜘蛛俠真的是不少人的最愛

安德魯加菲曾在 2012 年與 2014 年主演《蜘蛛俠：驚世現新》及續作《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro），他所詮釋的彼得帕克更貼近漫畫原作中聰明又有點叛逆的青年形象，展現出不同於杜比麥佳亞（Tobey Maguire）版本的全新風格，也成功為角色注入一股截然不同的青春氣息與情感深度。

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儘管系列最終因種種因素沒能拍成第三集，但這個版本的蜘蛛俠仍擁有大量死忠粉絲。2021 年，安德魯驚喜現身《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），與湯賀蘭（Tom Holland）與杜比麥佳亞同台，三代同堂的畫面不僅掀起粉絲情懷，更重新點燃了人們對他飾演的蜘蛛俠的熱愛。

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如今，隨著安德魯對「再次回歸」話題的開放態度曝光，外界也開始熱烈討論他是否可能出現在《Spider-Man: Brand New Day》、《復仇者聯盟5》或是《復仇者聯盟6》呢？

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