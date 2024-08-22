新一代性感尤物被傳加入Marvel　將於《蜘蛛俠4》飾演一人氣英雌

荷李活女星薛妮史維尼（Sydney Sweeney）今年僅26歲，憑藉著《毒癮女孩》（Euphoria）以及《白蓮花大飯店》（The White Lotus）而走紅，又因為火辣的身材以及劇中的大尺度演出而被封為新一代的「性感女神」，去年與Glen Powell合演的《愛愛愛上你》（Anyone but You）大賣更是讓她的聲勢越來越浩大。



《蜘蛛夫人》已成為黑歷史

而在《愛愛愛上你》與《鬼聖胎》（Immaculate）皆取得不錯的評價之後，其實薛妮史維尼還有參演一部英雄電影，那就是被一眾影迷唾棄的《蜘蛛夫人》（Madame Web），這部作品不只口碑不佳，票房更是慘不忍睹，就連差勁無比的《魔比煞》（Morbius）都比不過它。

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薛妮史維尼在該片中飾演「蜘蛛女」Julia Carpente，但其實他並沒有實際變身成英雄，只有在蜘蛛夫人的幻境中我們才能看到他穿著戰服的模樣。

但在《蜘蛛夫人》慘敗之後，Marvel似乎沒有放棄薛妮史維尼，還想網羅他來到MCU於《蜘蛛俠4》飾演「黑貓」一角。



這個消息來自情報人士MyTimeToShineHello的報導，他也提到《夜魔俠：重生》（Daredevil: Born Again）的導演雙人組Justin Benson和Aaron Moorhead正在商談執導《蜘蛛俠4》。

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或許你會疑惑薛妮史維尼同時飾演兩個Marvel角色如何交代？這就不得不提《蜘蛛夫人》是由Sony影業製作，且它是來自Sony影業蜘蛛俠宇宙（SSU）而非Marvel電影宇宙（MCU），且因為該片的糟糕成績，它可能之後都不會再被提及。



不過，小編最後還是要提醒一下大家，情報人士提供的消息並不代表官方，且MyTimeToShineHello這幾年所透露的情報非常不穩，他在北美社群上的地位也已不如從前，所以即使薛妮史維尼真的很適合黑貓的形象，還是得等待官方證實才可信。

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