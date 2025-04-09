復仇者聯盟5｜演過10部MCU　湯赫度斯頓談回歸做洛基：改變我一生

著名英國演員湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）因在 MCU 中飾演「洛基」（Loki ），加上他在現實中和善、平易近人的對待粉絲而大受歡迎。目前為止他一共在 10 部 MCU 作品中飾演該角，並且擁有兩季自己的專屬劇集，而該劇集也普遍被認為是 MCU 最精彩的電視作品。



有誰不愛故事之神洛基？而我們都知道，在上個月末的《復仇者聯盟5》（Avengers: Doomsday）卡司揭露直播中，「故事之神」洛基確認回歸！由湯赫度斯頓繼續飾演該角。

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近期湯姆在接受訪問時也聊到：

「真的很讓人興奮，而且我終於能公開聊這件事了，反正大家都知道了！飾演洛基真的是我人生中非凡的一章……而且它還沒有結束！」



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回想當初湯赫度斯頓在試鏡《雷神奇俠》（Thor）時，其實是來試「索爾」這個角色。他為了試鏡還增重、苦練肌肉。但導演Kenneth Branagh認為他的氣質與演技更適合「洛基」，於是他得到了這個角色，這或許也是 MCU 史上最重要的幾個決定之一。

而隨著電影、劇集的推出，洛基的塑造也不再是個單純的反派，使得他的人氣更加攀升。

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對於湯赫度斯頓而言，他不僅僅是在扮演這個角色，更像是洛基的代言人。他對角色的理解極深，也多次在訪談中表示：「洛基是一個尋求認同與愛的靈魂」。在多場活動中也總是以洛基裝扮現身，與大家互動，不管在戲裡還是戲外都深受粉絲的喜愛。

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