金像獎2026｜廖子妤封后獲楊老闆設慶功　「多謝把我送上頒獎台」

英皇電影出品，廖子妤（Fish）與陳家樂（Carlos）主演之愛情電影《像我這樣的愛情》，於《第44屆香港電影金像獎》競逐影帝及影后寶座，最後廖子妤（Fish）順利封后，她在《像我這樣的愛情》中突破身體限制、演繹腦性麻痺患者「阿妹」一角的細膩演技，成功撼動強敵，首度奪得香港電影金像獎最佳女主角殊榮。

廖子妤（Fish）憑《像我這樣的愛情》首度奪得香港電影金像獎最佳女主角殊榮。（葉志明 攝）

廖子妤得知獲獎一刻已難掩激動，眼泛淚光。她在致詞時除了多謝導演譚惠貞、監製關錦鵬先生及管東銚小姐和一眾幕後團隊外，手握獎座的Fish亦特別強調這個獎項是屬於《像我這樣的愛情》團隊的每一個人，她亦非常感謝戲中的對手：「多謝我的拍檔陳家樂先生、劉雅麗小姐；兩位在戲中給予我很多的支持。」此外，Fish更特別點名感謝在開拍前曾給予意見的四位腦性麻痺朋友，沒有他們無私、真心及毫無保留的分享，Fish絕對難以精準地揣摩「阿妹」這個角色，場面相當感人。

廖子妤Fish更特別點名感謝在開拍前曾給予意見的四位腦性麻痺朋友，沒有他們無私、真心及毫無保留的分享。（電影公司提供）

廖子妤感性分享道，拍攝期間建立的情感是真實而珍貴的：「戲絕對不是一個人去做，而是一整個團隊！我永遠都會記得我們在飛鵝山浪漫的時刻。」Fish更將這份榮譽歸功於這部充滿挑戰的作品：「好多謝《像我這樣的愛情》為我帶來這一切，把我送上頒獎台。」最後，她亦不忘出錢出力的投資方，高聲致謝：「多謝英皇電影。」

廖子妤亦不忘出錢出力的投資方，高聲致謝：「多謝英皇電影。」（電影公司提供）

英皇電影亦於昨晚特設after party祝賀Fish榮登影后，英皇集團主席楊受成博士率領《像我這樣的愛情》的團隊包括導演譚惠貞、監製關錦鵬、管東銚以及戲中演員廖子妤、陳家樂、劉若寶、艾妮、朱天、林芷沿、何求、徐維靜等出席到賀。

廖子妤感性分享道，拍攝期間建立的情感是真實而珍貴的：「戲絕對不是一個人去做，而是一整個團隊！」（電影公司提供）

英皇電影《像我這樣的愛情》由譚惠貞執導、關錦鵬監製，廖子妤與陳家樂主演，題材涉及身心障礙者的親密關係與自我探索，屬大膽的III級題材。廖子妤在戲中飾演患有腦性麻痺的「阿妹」，她在開拍前花了大量時間觀察及模仿腦麻患者的身體節奏與肌肉控制，將角色的掙扎與樂觀演繹得淋漓盡致。