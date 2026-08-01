Netflix韓劇《毛骨悚然的戀愛》男神梁世宗臉腫崩壞？被狠批出戲

由朴恩斌、梁世宗和邕聖祐主演的奇幻浪漫韓劇《毛骨悚然的戀愛》（오싹한 연애），正在韓國tvN頻道及串流平台Netflix播出，憑藉獨特的角色設定與獨特劇情引發追劇熱潮。網民熱烈討論劇情的同時，有不少人嫌棄男主角梁世宗外貌，直指其面型浮腫，昔日少年感滿滿的男神顏值崩壞，令人出戲，完全輸給同期播出的另一部愛情韓劇《給你夢想》男主角黃寅燁。



熱播韓劇《毛骨悚然的戀愛》由朴恩斌、梁世宗和邕聖祐主演，改編自同名經典電影《我的見鬼女友》。（IG@tvn_drama）

朴恩斌飾演有「陰陽眼」的財閥繼承人千汝利，與梁世宗飾演怕鬼但善良正直的檢察官馬剛旭有愛情線。（IG@tvn_drama）

韓國限定組合Wanna One成員邕聖祐飾演財團繼承人姜珉煥，一直喜歡着千汝利。（IG@tvn_drama）

《毛骨悚然的戀愛》收視破6%！梁世宗顏值好壞成焦點

《毛骨悚然的戀愛》改編自孫藝珍主演的電影《我的見鬼女友》，是浪漫奇幻愛情劇。最新第4集打破自身收視紀錄，全國平均收視率達5.8%，最高收視率達6.5%（數據來自Nielsen Korea付費平台）。除了獨特的劇情設定引發熱議，主角自身亦成為討論話題。其中飾演檢察官馬剛旭的演員梁世宗，退伍後的外貌變化惹來網民談論焦點。

《毛骨悚然的戀愛》第4集的打破自身收視紀錄，最高收視率達6.5%。（IG@tvn_drama）

韓星梁世宗飾演檢察官馬剛旭，他自退伍後被指雙頰發腮，網民不客氣地說「有點出戲」。（IG@tvn_drama）

昔日男神退伍後外貌變樣 網民：又一個「韓國酵母」受害者

1992年出生的梁世宗，現年34歲，出道作是在韓劇《浪漫醫生金師傅》飾演「都仁范」而受到關注，一年內演繹多個角色都表現出色，曾獲封為「怪物新人」。梁世宗在2020年5月以現役陸軍身份入伍，於2021年11月退伍。惟他在退伍後被指外貌「出戲」，與其他韓國男神一樣難逃發福命運，無數網民感嘆：「又一位韓國酵母受害者！」

梁世宗入伍前後對比：左邊為2018 MAMA FANS' CHOICE in JAPAN（2018 Mnet 亞洲音樂大獎 日本場）紅毯，右邊為tvN新劇《오싹한 연애（毛骨悚然的戀愛）》發表會。（YouTube@Mnet K-POP、YouTube@MTN STAR截圖）

梁世宗於入伍前憑藉《浪漫醫生金師傅》、《雖然30仍17》俘虜無數粉絲，被稱為「清爽年下男友」，側臉線條利落，自帶乾淨溫柔少年感。退伍後曾經歷4年沒有新作品，直至3年前攜「國民初戀」秀智共同出演Netflix韓劇《我的女神室友斗娜》回歸幕前，當時他久未露面，身形和面部均明顯發福，大批網民調侃：「入伍入的是炊事兵。」

梁世宗出道作是在《浪漫醫生金師傅1》中飾演都仁范，即時備受關注。（《浪漫醫生金師傅1》劇照）

梁世宗客串《浪漫醫生金師傅2》勾起不少粉絲回憶。（《浪漫醫生金師傅2》劇照）

梁世宗出演韓國OCN電視台自2017年6月3日起播出的原創系列劇集《Duel》。（《Duel》劇照）

梁世宗在《Duel》一人分飾3角，性格反差極大，表現精湛大獲好評，後被稱為怪物新人。（《Duel》劇照）

2023年與「國民初戀」秀智合作劇《我的女神室友斗娜》中飾演李元峻，話題爆燈。（Netflix圖片）

梁世宗發福屢遭狠批 本人曾揭身材走樣內情

結束與秀智的合作後，梁世宗再度迎來2年的影視空白期，其後在Disney+改編自同名漫畫的韓劇《下流大盜》中，飾演靠詐騙和偷盜為生的社會底層人物「吳熙東」，並與柳承龍、林秀晶有對手戲。

但在該劇發布會上，梁世宗的身形和臉型都被指「腫出新高度」，甚至惹來網民關心其健康：「是身體出狀況嗎？」梁世宗其後在受訪時表示，身材走樣一部份原因是為了角色而增肥，另一部份原因是腳踝骨折受傷，但找不出病因，需要持續去醫院注射藥物，導致難以管理好體型。

2025年在Disney+韓劇《下流大盜》製作發表會，梁世宗稱為角色增重6至7公斤，臉圓圓已不見下頜綫。（YouTube＠Disney Plus Korea截圖）

2025年在《下流大盗》制作發表會上，梁世宗回答粉絲關心已久的問題，自爆持續肥胖的原因。（YouTube＠iMBC연예截圖）

同期黃寅燁太養眼！網民歎：「追CP卡顏值」！

梁世宗今次在《毛骨悚然的戀愛》擔正，女主角朴恩斌飾演能看見鬼的霸氣女總裁，她的手不能與別人觸碰，否則對方也會看見鬼，梁世宗則在裡面飾演正義但怕鬼的檢察官，兩人攜手破案。

女神朴恩斌於今年出演這部奇幻浪漫愛情劇《毛骨悚然的戀愛》話題度再次爆燈。（IG@tvn_drama）

仍有大批觀眾狠批男女主角的側臉顏值不夠抗打，男主角甚至因模糊的下顎線而遭網民直呼：「追CP卻被顏值拉垮，實在太出戲！」。（IG@tvn_drama）

儘管劇情新穎設定獨特，男女主角互動也是經典韓劇橋段，演技亦保持水準，而且梁世宗身形亦已「收復失地」，但其面部依然略顯浮腫，曾經精緻的少年感似乎已經消失，不少網民表示看到其不明顯的下顎線和發腫的雙頰容易出戲，直呼昔日男神樣貌崩壞。

雖然梁世宗浮腫的雙頰讓部分觀眾直呼出戲，但兩位主角過硬的演技依然穩住口碑，大批觀眾仍相當期待接下來的劇情發展。（IG@tvn_drama）

《毛骨悚然的戀愛》2位CP經常被拿來與同期韓劇《給你夢想》黃寅燁、李惠利的養眼CP作比較。（IG@hyeri_0609）