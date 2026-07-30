「毛骨悚然的戀愛男主角死了」成熱搜　真相全因這一幕（含劇透）

Netflix熱播韓劇《毛骨悚然的戀愛》（오싹한 연애）在最新播出的第四集劇情投下震撼彈！梁世宗飾演的怕鬼檢察官「馬剛旭」在劇末慘遇車禍重傷，畫面更出現瀕死「離魂」景象，震撼情節讓觀眾看得揪心，而「毛骨悚然的戀愛男主角死了」迅速登上各大社交平台熱搜榜。究竟男主角是生是死，成為全網劇迷關心焦點！



《毛骨悚然的戀愛》為韓國tvN自2026年7月18日起播出的浪漫喜劇。(IG@tvn_drama)

《毛骨悚然的戀愛》3位主角出席首次劇本研讀會，左起：邕聖祐、朴恩斌和梁世宗。(IG@tvn_drama)

朴恩斌在《毛骨悚然的戀愛》飾演能見鬼的霸道總裁，不能與人有肌膚接觸，否則對方亦會見鬼，因此她日常要戴着手套。(IG@tvn_drama)

梁世宗飾演怕鬼但熱血的檢察官馬剛旭。(IG@tvn_drama)

邕聖祐飾演CL集團繼承人姜珉煥，一直喜歡千汝利。(IG@tvn_drama)

第四集結尾驚爆生死懸念：梁世宗重傷瀕死

在最新播出的第四集劇情中，朴恩斌飾演的「千汝利」與梁世宗飾演的怕鬼檢察官「馬剛旭」接觸後，令馬剛旭開始頻繁見鬼。千汝利為讓對方恢復正常生活，將自己多年累積的經驗和技巧全數傳授給他。一個月後馬剛旭快要「復常」，而千汝利即刻意與他劃清界線。

怕鬼的馬剛旭與千汝利有肌膚接觸之後，開始看見鬼魂，影響日常生活。(IG@tvn_drama)

千汝利作為韓國財團的繼承人，身邊常潛伏著許多危機。(IG@eunbining090四)

同樣作為頂級財團繼承人的姜珉煥被千汝利吸引，一直喜歡著千汝利。(IG@tvn_drama)

雖然千汝利刻意疏遠，但最終馬剛旭卻為了救她而遭車撞重傷，最後似乎出現「靈魂出竅」的畫面，讓觀眾震驚大呼：「男主角死了？？？」

飾演怕鬼檢察官的梁世宗憑藉精湛且多變的演技廣受影評與觀眾好評。(IG@zionent.official)

演員金度玩於劇中飾演千汝利堂妹「千荷利」的未婚夫，並於第四集迎來關鍵戲份與劇情轉折。(IG@tvn_drama)

網民狂猜兩大走向：真死變「鬼男友」定奇蹟甦醒？

第四集播出後，網民分成兩大陣營激烈討論：

真死派：有網民大膽推測編劇可能打破常規讓男主角真死，劇情升級為獨特的「人鬼戀」，讓男主角以鬼魂形式守護女主角，展開真正「人鬼殊途」的毛骨悚然之戀！

梁世宗飾演的「馬剛旭」究竟是生還是死呢，真相又是如何？(IG@tvn_drama)

甦醒派：多數觀眾認為男主角不可能剛開播就「退場」，這次「瀕死體驗」反而會成為他能力覺醒的契機，「可能醒來後就不再怕鬼，甚至獲得看見鬼魂的能力」。並藉此讓女主角看清自己的真實心意。

朴恩斌飾演的「千汝利」在結尾看到的「馬剛旭」究竟是人還是鬼？(IG@tvn_drama)

對標原版電影《我的見鬼女友》 男主角能否化險為夷？

不少資深影迷認為電視版會參考原版電影孫藝珍與李民基主演的《我的見鬼女友》（오싹한 연애]，男主角只要接近女主角，就會遭遇車禍或其他無數次險些喪命的意外事故，但他最終靠對女主角的執著與愛意，每次都憑意志力挺過險境，最終並沒有死。

《毛骨悚然的戀愛》的原版電影是2011年由孫藝珍與李民基主演的《我的見鬼女友》。（電影海報）

編劇是會忠於原作讓梁世宗奇蹟生還，還是打破常規大膽改編成人鬼戀？答案絕對讓人期待。(IG@tvn_drama)

究竟劇集版會忠於原作讓梁世宗奇蹟生還，還是會進行打破常規的大膽改編升級成真正的人鬼戀？答案有待下回分解！