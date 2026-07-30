「毛骨悚然的戀愛男主角死了」成熱搜 真相全因這一幕（含劇透）
撰文：錢德勒
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Netflix熱播韓劇《毛骨悚然的戀愛》（오싹한 연애）在最新播出的第四集劇情投下震撼彈！梁世宗飾演的怕鬼檢察官「馬剛旭」在劇末慘遇車禍重傷，畫面更出現瀕死「離魂」景象，震撼情節讓觀眾看得揪心，而「毛骨悚然的戀愛男主角死了」迅速登上各大社交平台熱搜榜。究竟男主角是生是死，成為全網劇迷關心焦點！
第四集結尾驚爆生死懸念：梁世宗重傷瀕死
在最新播出的第四集劇情中，朴恩斌飾演的「千汝利」與梁世宗飾演的怕鬼檢察官「馬剛旭」接觸後，令馬剛旭開始頻繁見鬼。千汝利為讓對方恢復正常生活，將自己多年累積的經驗和技巧全數傳授給他。一個月後馬剛旭快要「復常」，而千汝利即刻意與他劃清界線。
雖然千汝利刻意疏遠，但最終馬剛旭卻為了救她而遭車撞重傷，最後似乎出現「靈魂出竅」的畫面，讓觀眾震驚大呼：「男主角死了？？？」
網民狂猜兩大走向：真死變「鬼男友」定奇蹟甦醒？
第四集播出後，網民分成兩大陣營激烈討論：
真死派：有網民大膽推測編劇可能打破常規讓男主角真死，劇情升級為獨特的「人鬼戀」，讓男主角以鬼魂形式守護女主角，展開真正「人鬼殊途」的毛骨悚然之戀！
甦醒派：多數觀眾認為男主角不可能剛開播就「退場」，這次「瀕死體驗」反而會成為他能力覺醒的契機，「可能醒來後就不再怕鬼，甚至獲得看見鬼魂的能力」。並藉此讓女主角看清自己的真實心意。
對標原版電影《我的見鬼女友》 男主角能否化險為夷？
不少資深影迷認為電視版會參考原版電影孫藝珍與李民基主演的《我的見鬼女友》（오싹한 연애]，男主角只要接近女主角，就會遭遇車禍或其他無數次險些喪命的意外事故，但他最終靠對女主角的執著與愛意，每次都憑意志力挺過險境，最終並沒有死。
究竟劇集版會忠於原作讓梁世宗奇蹟生還，還是會進行打破常規的大膽改編升級成真正的人鬼戀？答案有待下回分解！