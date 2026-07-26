蜘蛛俠4｜湯賀蘭試鏡7次　莎蒂辛克「最高機密角色」竟免試鏡直入

漫威超級英雄大片《蜘蛛俠：英雄重生》（《Spider-Man: Brand New Day》）日前於紐約著名地標「Edge觀景台」（The Edge NYC）舉辦全球線上記者會。導演達斯廷丹尼卡頓（Destin Daniel Cretton）攜手主創團隊，包括漫威影業總裁奇雲費治（Kevin Feige）、製片艾咪帕斯卡（Amy Pascal），以及主演湯賀蘭（Tom Holland）、千蒂亞（Zendaya）、積及巴特朗（Jacob Batalon）、莊柏恩瑟（Jon Bernthal）與莎蒂辛克（Sadie Sink）等主創陣容全員到齊，揭開這部備受期待的新作面紗。



繼《蜘蛛俠：不戰無歸》創下全球票房奇蹟後，接續的《蜘蛛俠：英雄重生》將焦點重新拉回彼得柏加的內心世界。在全世界都不再記得彼得柏加的世界中，他獨自扛下守護城市的責任，並面對前所未有的孤獨與挑戰。

（《蜘蛛俠：英雄重生Spider-Man: Brand New Day》劇照）

主演湯賀蘭透露，觀眾會在片頭見到彼得柏加人生中最黑暗的章節：

這是一個關於孤立無援的警世故事。他在上一集學到『尋求協助』的教訓，但現在他卻積極忽視它，過著沒有朋友、沒有社群支持的生活。

有趣的是，電影形成了強烈對比，彼得柏加獨自扛下守護城市的責任，但個人生活卻困頓不堪，住在大樓公寓裡獨自承受頭痛；不過作為「蜘蛛俠」，他卻在紐約街頭大放異彩，成為深受市民喜愛的超級英雄。這兩個世界的碰撞與拉扯，成為電影的一大看點！

為了呈現最道地的紐約氛圍，美術團隊甚至在倫敦片場手工還原了4個紐約街區，精細到連牆面磚塊質感與地面痕跡都精確複刻，讓「紐約市」成為電影中不可或缺的關鍵角色。

延伸閱讀：蜘蛛俠4｜異變後徹底覺醒戰鬥力超強 擁夜視能力蜘蛛感應大進化

+ 12

隨著咒語發動，全世界失去了對彼得柏加的記憶，千蒂亞表示，這次的表演就像一場有趣的演技考驗：「我們要演得像從未見過彼得一樣，但彼得對我們生活的影響依然隱約存在。」她更透露，角色的性格出現了有趣的反轉，過去總是悲觀的MJ，在不知不覺中繼承了彼得過去的樂觀，而孤身一人的彼得則變得消極沉重。

另外，憑藉《怪奇物語》走紅的莎蒂辛克在此集加入卡司，其角色名稱在記者會上仍被列為最高機密。漫威總裁奇雲費治透露，該角色未經試鏡便直接鎖定莎蒂辛克出演，而製片艾咪帕斯卡則暗示，她的角色將與主角群一同經歷「孤立與尋求自我認同」的核心命題。

奇雲費治透露，由於導演達斯廷丹尼卡頓過去曾與莎蒂辛克合作，團隊聽到這個建議後幾乎立刻達成共識，認為她就是最適合的人選，也因此直接敲定演出，「完全沒有試鏡的流程，只是打了幾通電話，一切就定下來了。」一旁主演湯賀蘭聽完後忍不住笑著回應：

真好啊！我當年可是試鏡了7次呀！

不過，湯賀蘭表示：「加入這部大型電影有一項非常艱鉅的工作，就是要融入一個已經建立好的家庭，但她適應得非常完美！她是如此專業且帶來極其精彩的表演，她帶來的感情、專業態度和內心，正是這部電影所需要的。」

湯賀蘭更大讚莎蒂辛克就像一股新鮮空氣：

這是新鮮且獨特的東西，我們以前在這些電影裡從未見過。所以對我來說，我覺得莎蒂是一位無名英雄，但現在的她（防止暴雷）什麼也不能透露。

電影《蜘蛛俠：英雄重生》將於7月30日在香港上映。

延伸閱讀：《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》延期三年內幕曝光 首爆主角迎悲慘命運

+ 1

延伸閱讀：

暴瘦10公斤！寶萊塢男神「減肌」變皮包骨 背摯友走1200公里逼哭全網

安潔莉娜裘莉揭切癌手術真實心境！憶母親遺言淚崩：不想只當癌症病人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】