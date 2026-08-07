吳謹言新劇 《江山為聘》改名《御廷謠》！拆解古裝劇過審3大玄機

【御廷謠】由吳謹言及陳哲遠主演的內地古裝劇《江山為聘》，早前在無預告下突然首播，而且在開播前三天突然改名為《御廷謠》，其中歌手蘇醒日前在直播節目《歌手2026》中，隨口爆出一句「《御廷謠》要播啦」，意外為新劇正式公布劇名，相關話題當時立即成為網絡熱話。這場被內地業內人士稱為「極限操作」的改名風波，背後隱藏着內地古裝劇為了順利「上星」（即在內地省級衛視播出）過審，而必需面對的審查壓力。



圖為《御廷謠》改名後的宣傳海報，吳謹言（左）飾演孟廷輝，陳哲遠（右）飾演英寡。（微博@電視劇御廷謠）

三度更名：為求播出合規的反覆調整

這部劇集最終採用的名稱為《御廷謠》，其誕生過程可謂十分曲折，背後牽涉不少幕後考量。有報道指劇組在項目籌備初期向廣電總局備案的官方劇名本來就是《御廷謠》，但開機拍攝後，片方為藉原著小說《吾皇萬歲萬萬歲》（亦名《江山為聘》）的IP熱度，長期沿用《江山為聘》作全平台宣傳，芒果TV（Mango TV）站內據此累積逾150萬預約量，部分渠道峰值更衝上210萬。

《御廷謠》改名之前官方賬號都以《江山為聘》為名宣傳，圖為改名前官方釋出的海報。（微博@電視劇御廷謠）

開播前三天突然改名

豈料開播前三天，劇方驟然改回備案原名，官方微博、抖音帳號及各平台物料連夜替換，種種操作完全不像臨時起意，反似是一套預先備妥、只待臨門一腳才啟動的方案。

「過審玄學」：業內拆解三大玄機

《御廷謠》製作方至今仍未公開解釋改名原因，而綜合媒體與業內研判，相信改名的原因是為了滿足於衛視首播合規要求，背後藏着行業通行操作邏輯：

內地影視業解讀，《江山為聘》的劇名傾向言情，暗含「以江山作聘禮」的封建皇權描寫，疑容易觸及審查敏感點。（微博@電視劇御廷謠）

1.審片導向不符：《江山為聘》的劇名傾向言情，暗含「以江山作聘禮」的封建皇權描寫，疑容易觸及審查敏感點；改名為《御廷謠》聚焦朝堂，則將故事重心從愛情轉向朝堂權謀博弈。

2.確立「正劇」定位：該劇講述女主角考取功名、肅貪查案，主線是朝堂制衡而非戀愛，改名等於向平台與觀眾明確正劇屬性。

3.精準定位觀眾群：劇方主動捨棄甜寵劇受眾，瞄準權謀劇愛好者，順應市場風向，擺脫古裝偶像劇戀愛套路的刻板印象。

《御廷謠》的劇名聚焦朝堂，將故事重心從愛情轉向朝堂權謀博弈。（微博@電視劇御廷謠）

至於網上盛傳「『江山』二字敏感、過不了審」的說法，內地傳媒指多個消息來源強調「並無可靠依據」，官方亦未證實，提及此說法只而標示「網傳」，以示並非真確。