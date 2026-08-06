御廷謠│吳謹言復出新劇　脫離宮鬥直接翻枱　孟廷輝比魏瓔珞更狠

【御廷謠／吳謹言／孟廷輝】內地一線女星吳謹言產後復出拍攝的首部古裝劇《御廷謠》（原名《江山為聘》）在無預警開播，播出翌日收視與網絡熱度便急速攀升，她飾演察聞院統領「孟廷輝」，獲讚賞行事氣勢更勝其代表作《延禧攻略》中的魏瓔珞！《御廷謠》的劇情脫離傳統宮鬥，聚焦朝堂鬥爭，角色內心層次豐富，其狠勁成為劇集最大亮點，吳謹言展現出結婚生育後更加沉穩成熟的演技，大有可能令其事業再攀高峰。



內地一線女星吳謹言產後復出的首部新劇《御廷謠》，劇中飾演察聞院統領「孟廷輝」，其狠勁成為劇集最大亮點。（微博@電視劇御廷謠）

吳謹言角色解析：孟廷輝比魏瓔珞更狠

有網民分析吳謹言的演藝軌跡，形容她演出的角色都有「狠」的個性，而且可分為三個階段，其中《延禧攻略》的「魏瓔珞」，狠在深宮見招拆招；《墨雨雲間》的「薛芳菲」，狠在絕境重生的復仇執念，而《御廷謠》的「孟廷輝」，則是完全脫離宅鬥宮鬥敘事的政治機器，劇中的察聞院是在虛構大寧王朝中，直屬於皇帝、獨立於兩相六部之外的監察機構，孟廷輝由罪臣孤女逆襲成女狀元、入主察聞院手握生殺大權，查科舉、查漕運、查朝官勾結，辦事手段冷酷甚至被冠以「奸佞」（指奸邪、諂媚的品行）之名。

有網民以吳謹言先後出演《延禧攻略》《墨雨雲間》《御廷謠》三部影視作品的造型對比，體現其演戲風格與戲路的蛻變。（微博@暴躁砂糖橘）

孟廷輝不入後宮、不靠男人庇護，直接以重臣身份與少年帝王英寡（陳哲遠飾）當朝博弈。劇中她對帝王說出：「你若負我，我便廢了你這個皇帝。」這並非兒女情長的蜜語，而是冷酷的政治威脅，將角色的霸氣推向極致。

吳謹言在《御廷謠》劇中飾演孟廷輝，辦事手段冷酷甚至被冠以「奸佞」。（微博@電視劇御廷謠）

產後復出首作即爆紅！拆解《御廷謠》背後的「大女主」流量密碼

吳謹言於2024年9月與演員洪堯結婚，而洪堯於《延禧攻略》飾演魏瓔珞的「死對頭」親王弘晝，現實中二人卻結為夫婦，更於2025年2月誕下孩子，吳謹言於產後約3個月即復工，《御廷謠》是其產後首部古裝大劇。

《御廷謠》作為吳謹言產後人生新階段後的復出首作，在商業定位與角色選擇上可謂押對了注，一來讓觀眾「夢回魏瓔珞」自帶情懷話題，製作方更保留她狠厲氣質置入高權威官職；二來角色由前期不擇手段被冠「奸佞」，到後期覺醒尋求體制內公正，層次遠比以往豐富，這對剛經歷人生階段轉換的吳謹言而言，正好是她褪去少女感、展現成熟度演技的跳板。在新劇中，她不再需要刻意維持少女感，反而在殺伐果斷中多了一份歷練後的沉穩。

吳謹言在《御廷謠》中沒有刻意維持少女感，反而在殺伐果斷中多了一份歷練後的沉穩。（微博@電視劇御廷謠）

吳謹言在《御廷謠》中沒有刻意維持少女感，反而在殺伐果斷中多了一份歷練後的沉穩。（微博@電視劇御廷謠）

零宣傳空降收視奪冠！芒果TV首日破億背後的「演員底盤」

《御廷謠》在零宣傳下播出，翌日即人氣急升，電視實時收視最高峰達0.4872%，力壓其他頻道，成為各省衛視同時段收視冠軍；網上收看比例由2.7%飆升至8.1%，熱度上升了兩倍，首日即吸引金龍魚等四個品牌共16個廣告位，芒果TV次日播放量破1.05億，成為2026年最快破億劇集。業內人士解讀，零宣傳仍拉得動收視靠的就是演員基本盤，「逆風翻盤女性」已成吳謹言專屬標籤，隨着口碑的帶動而引爆追劇潮。