《御廷謠》「英寡」陳哲遠異瞳+腹黑反差爆紅　被譽古裝帥顏巔峰

2026暑期檔古裝黑馬劇《御廷謠》（原《江山為聘》）在零宣傳下空降熱播，穩踞省衛視同時段收視榜首。內地演員陳哲遠於劇中飾演少年帝王「英寡」，憑藉異瞳造型與腹黑反差人設爆紅，成為今夏現象級出圈角色。他此次徹底擺脫《偷偷藏不住》的國民暖男「段嘉許」的經典形象，憑古裝帥顏與演技的雙重突破實現戲路轉型，個人話題度與大眾好感度持續飆升。



陳哲遠在《御廷謠》飾演的少年帝王英寡，憑藉異瞳造型與腹黑反差人設爆紅，成為今夏現象級出圈角色。（微博＠電視橘御廷謠）

擺脫暖男舒適圈！腹黑帝王人設層次感十足

29歲的陳哲遠過去因溫柔治癒的形象，常被市場固化為「甜寵專業戶」，但這次在《御廷謠》中飾演的英寡一角，則徹底打破了固有印象。英寡年少繼位且深陷權臣圍困，表面溫和克制、處處退讓，實則心思縝密、深諳謀略。他全程不靠主角光環，在險惡朝堂中隱忍佈局、步步為營智鬥求生，人物立體具層次感、張力十足。

陳哲遠過去因段嘉許溫柔治癒的暖男形象，被市場固化為「甜寵專業戶」。（微博＠偷偷藏不住官微）

異瞳造型封神 實現口碑完美逆轉

異瞳帝王造型是本劇最大出圈亮點，是為角色專屬訂制，亦令帝王增添滿滿的神秘感與宿命感，再加上搭配金冠束髮、月白長袍、黑龍紋朝服等多套造型，陳哲遠褪去少年稚氣，盡顯帝王清冷矜貴、外柔內剛的氣質。從前期花絮被質疑平淡，到正片播出後全民盛讚，陳哲遠成功獲得口碑大逆轉，相貌更被譽為古裝帥顏巔峰。

陳哲遠在《御廷謠》飾演英寡，年少繼位、深陷權臣圍困，表面溫和克制、處處退讓，實則心思縝密、深諳謀略。（微博@芒果TV）

陳哲遠搭配金冠束髮、月白長袍、黑龍紋朝服等多套造型，褪去少年稚氣，盡顯帝王清冷矜貴、外柔內剛的氣質。（微博@1間英寡工作室_總管版）

擊中流量密碼！反差人設＋顏值經濟雙重獲勝

業內分析指出，英寡爆紅源於當下觀眾對扁平單一的人設感到疲勞，反差感已成為角色突破的核心條件。陳哲遠主動跳出甜寵舒適圈，以視覺吸睛的異瞳造型為切入點，再用細膩微表情撐起雙面君王形象，完美切合權謀正劇的定位。對比同階段固守甜寵戲路的新生代演員，成功拓寬了古裝正劇市場，逐步向實力派轉型。

陳哲遠勇敢跳出舒適圈打破角色桎梏，以細膩演技突破自我。（微博＠電視橘御廷謠）

陳哲遠勇敢跳出舒適圈打破角色桎梏，以細膩演技突破自我。（微博@1間英寡工作室_總管版）