吳謹言《御廷謠》獲網民封「古代版反黑風暴」　查官商勾結惹共鳴

【御廷謠／吳謹言】開播前3天突由前名《江山為聘》改為《御廷謠》的內地古裝劇，在零宣傳下突襲播出，隨即收視節節高升，更被網民貼上「古代版反黑風暴」標籤。這部劇集明明是架空古裝故事，講述女狀元孟廷輝（吳謹言飾）掌管察聞院，追查科舉舞弊、漕運貪腐、官商勾結案件，為何這段以古諷今的反腐劇情，會切中當下觀眾情緒，引發大眾強烈共鳴？背後正是現代人對公平正義的情感折射，亦讓這部劇跳出一般古裝偶像劇談情套路，建立起更高的社會話題性。



《御廷謠》無預警下開播，收視隨即節節高升，被喻「古代版反黑風暴」。（微博@電視劇御廷謠）

披古裝外衣探反腐議題 吳謹言「硬撼」權貴大快人心

劇集背景設於朝政被權臣把持、官官相護的大寧王朝。市井孤女孟廷輝苦讀考取史上首位女狀元，手握監察權力，專門深挖盤根錯節的利益黑網：科舉名額被世家子弟暗地買賣、漕運官員借河道斂財、地方黑惡勢力與官吏勾結欺壓百姓。

市井孤女孟廷輝（吳謹言飾）苦讀考取史上首位女狀元，手握監察權力，專門深挖盤根錯節的利益黑網。（《御廷謠》劇照）

《御廷謠》的劇情沒有花前月下的瑣碎情愛，每一樁案件都對應現實社會大眾關心的貪腐、權錢交易、弱勢群體受壓等議題。觀眾看着女主角硬撼權貴、逐一拆穿貪官偽裝，追劇時會產生如同觀看現實反腐劇的「大快人心」，古裝只是外衣，核心是大家渴望看見正義伸張的社會情緒出口。

市井孤女孟廷輝（吳謹言飾）苦讀考取史上首位女狀元，手握監察權力，專門深挖盤根錯節的利益黑網。（微博@芒果TV）

拒絕「戀愛腦」設定獲讚 古代反黑如何戳中社會痛點？

社交平台討論相當熾熱，有上班族直言，現實中見過不少權力不公之事，看見女主角孟廷輝憑一己之力對抗龐大利益集團，能夠釋放平日累積的壓力。不少網民留言大讚：「終於唔係後宮鬥寵，係真正查貪肅貪，睇得好過癮」。亦有觀眾欣賞女主角不做「戀愛腦」，不靠帝王寵愛上位，純粹以自身才學在男權朝堂闖出一片天，契合現代女性追求獨立、事業自主的價值觀，為大眾提供了嚮往公義的宣洩出口。

終於唔係後宮鬥寵，係真正查貪肅貪，睇得好過癮。 網民留言

不過亦有持不同意見的網民認為，部分案件節奏偏理想化，現實肅貪過程遠比戲劇曲折；也有原著書迷仍懷念舊名《江山為聘》，認為改名後愛情線被大幅削弱，與原著風格有頗大出入，但整體而言，「反腐爽感」仍是帶動劇集傳播的最核心動力。

孟廷輝（吳謹言飾）以自身才學在男權朝堂闖出一片天，契合現代女性追求獨立、事業自主的價值觀，為大眾提供了嚮往公義的宣洩出口。（微博@吳謹言）

業界分析：精準捕捉市場痛點 改名強化正劇屬性

回顧早前臨播緊急改名之舉，業內分析指出，捨棄愛情味道濃厚的《江山為聘》，改用《御廷謠》，正是刻意將劇集由甜寵古偶重新定位為朝堂肅貪正統權謀劇，既滿足上星（在內地於省級衛視播出）審查要求，亦提前向觀眾傳遞「反腐查案」的故事主線。

改名意將劇集重新定位為朝堂肅貪正統權謀劇，提前向觀眾傳遞主角「反腐查案」的故事主線。（微博@電視劇御廷謠）

近年大量古裝劇深陷戀愛套路，觀眾早已產生審美疲勞，《御廷謠》以「古代版掃黑劇」姿態突圍，順應大眾對現實題材的關注，自然收穫不俗迴響。首播在內地「酷雲」收視（內地收視率統計平台）的資料顯示，該劇首播最高收視率突破0.5346%，穩奪省級衛視同時段第一，足見題材受歡迎程度。