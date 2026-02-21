國產AI短劇搶佔熱播榜　隨著Seedance等模型進化勢令市場重新洗牌

比起排名更迭迅速的短劇榜單，漫劇（動漫劇）榜單要穩定得多。在DataEye紅果漫劇熱播榜的前十名中，有7部漫劇，3部AI真人短劇，其中上線近四個月的《斬仙台下，我震驚了諸神！》仍然在榜。



老劇成為「釘子戶」，說明漫劇爆款依舊難尋，已有頭部內容吸走了大部分流量。

DataEye2月12日紅果漫劇熱播榜單。（DataEye）

有意思的是，在這種情況下，漫劇和AI真人短劇的發展路徑開始變得不同。在刷完榜單上的10部劇之後，我得出一個結論：漫劇上榜拼的是題材，AI真人短劇上榜靠的是技術。

先說漫劇。此前獨舌短劇就提到過「詭異流」作品有望成為下一個爆款，位居榜首的《這是規則怪談啊，讓我多子多福？》（以下簡稱《多子多福》）正是這樣一部作品，目前已經連續霸榜11天，熱度值為5439萬。排名第四的《三千庇護》同樣是「詭異流」的作品。

這兩部能上榜，反套路是關鍵。以《多子多福》為例，觀眾對這類作品的預設是有規則怪談、有系統，這些劇中都滿足了。觀眾沒料到的是，系統居然是「多子多福」，這就迫使主角林楓和「詭異」談上了戀愛，把「詭異」世界變成了海王溝女的樂園。這種不按套路出牌的設定打破了觀眾的心理預期，是它能夠霸榜的重要因素。

《綠花之旅》屬於比較少見的文娛題材漫劇，講述了巨星歌手林雲逸重生為平行世界的同名文藝兵，通過歌曲的創作來完成系統下達的任務。這部劇的亮點在於劇中對大量熱門歌曲的解讀和詮釋。

《重生為蛇，乾飯就強》則是玄幻題材，主打開局一條蛇，進化全靠吃，主角憑藉吞噬系統一路逆襲，屬於比較正統的男頻漫劇。

《穿越獸世，我靠開幼兒園成獸神》算是女頻漫劇，講述了現代幼師林曉曉穿越到獸世，綁定獸神幼兒園系統，招攬各類雄性萌獸，終成一代獸神的故事。在這部劇中，可以隱約看到《公主殿下，你的鈔能力已到賬》的影子。

上榜的作品還有一部異類，那就是《我的6個超級奶爸》。這部漫劇屬於「傻仔漫」。這種以熊貓頭為主要特色、製作並不精良的作品，從漫劇誕生至今，一直有着穩定的受眾群，製作上沒有太大提升空間，比拼的就是故事和腦洞。

在漫劇題材五花八門的如今，「傻仔漫」依然有一戰之力，這點尤其值得注意。短劇可以朝着精品化的方向發展，但漫劇一定要堅守低成本優勢。在漫劇題材五花八門的如今，「傻仔漫」依然有一戰之力，這點尤其值得注意。短劇可以朝着精品化的方向發展，但漫劇一定要堅守低成本優勢。

再看AI真人短劇。AI真人短劇的邏輯和短劇接近，屬於摸着短劇的經驗過河。《我的東莞姐姐》改編自小說《我的莞城姐姐們》，在AI真人短劇推出之前，已經有過兩部短劇版《我的東莞姐姐》。而《福運加冕，狼人哥哥對我追着寵》也是類似的情況，之前已經拍過短劇《穿書炮灰變成福星小狼崽》。

對比AI真人短劇和短劇兩個版本，很多鏡頭已經能以假亂真。從評論區可以發現，雖然在屏幕左下角有提示，但仍有部分觀眾看不出來這是AI生成的內容。

AI版與真人版對比（短劇截圖）

AI生成畫面的進步在漫劇《老爸收攤後，我成少爺了？》中更為直觀。這部男頻逆襲的漫劇，在角色表情、動作、畫面流暢性方面非常出色，甚至有觀眾在評論區爭論這部劇到底是不是AI生成的。

對於AI真人短劇來說，技術的進步決定了它是否可以從市場上殺出重圍，在解決了「恐怖谷效應」的問題之後，商業層面的想象力是巨大的。

網友評論（獨舌短劇提供）

給AI真人短劇市場添一把火的，還有AI大模型的突破。2月7日，字節跳動旗下即夢AI推出了Seedance 2.0視頻生成模型，在大幅度降低生產成本的同時，畫面精細度也得到提升。而可靈AI也在近期發布了3.0大模型，在運鏡和連貫性方面都取得了飛躍進步。

有了這些大模型做後盾，哪怕是小白也可以通過簡單的提示詞和參考圖片，做出接近電影級的短片。隨着漫劇創作者開始普遍運用新一代國產AI大模型，漫劇市場特別是AI真人短劇將面臨重新洗牌的局面。

隨着技術進步，漫劇和短劇的差距將逐漸縮小。在改編源頭一致的前提下，如果AI的演技不輸真人，它就能夠大量分流短劇的受眾，這絕不是危言聳聽。漫劇繼續探索爆款題材，AI真人短劇依託技術進步蠶食短劇市場，這場內容的大分流正在進行中。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】