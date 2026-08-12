《花開錦繡》首播熱度破二萬！丁禹兮鄧恩熙新劇「數據灌水」爭議

由內地演員丁禹兮與鄧恩熙主演的古裝劇集《花開錦繡》，於8月9日在迪士尼+（ Disney+）等串流平台正式上線，這是男女主角繼熱播劇《長樂曲》後第三度合作，開播前已累積突破300萬的預約量，備受市場矚目。然而，劇集甫開播便陷入了「冰火兩重天」的輿論爭議，一方面遭到網民強烈質疑首播「數據灌水」（又稱數據注水、數據造假），另一方面卻憑藉其電影級的質感與破格的公路逃亡設定，吸引大批觀眾力挺。



丁禹兮、鄧恩熙主演的2026年暑期古裝大劇《花開錦繡》，開播前已累積突破300萬的預約量，備受市場矚目。（微博＠花開錦繡官微）

百度指數露餡？「分城數據」惹灌水爭議

劇集熱度狂飆的同時，質疑聲浪也隨之而起，爭議的核心直指百度的搜尋指數。據內地媒體與多位微博數據博主披露，《花開錦繡》在開播前一日的搜索指數直接破萬，但深入分析後發現，其分城市數據走勢極度不自然。部分非核心下沉市場的搜索量出現詭異的暴增現象，這種反常態的數據分佈，直接引發了網友對劇集「數據灌水」的強烈質疑。

《花開錦繡》首播兩小時站內熱度突破21,000。（微博＠花開錦繡官微）

部分專注數據分析的網民認為，《花開錦繡》的班底並非自帶龐大基本盤的超級IP，主演陣容也未達一線紅星級別，開播勢頭如此強勁的搜索指數，背後恐怕少不了平台與宣發團隊的強力干預。

有網民認為《花開錦繡》的班底並非自帶龐大基本盤的超級IP，主演陣容也未達一線紅星級別，故弔發「數據灌水」的質疑。圖為《花開錦繡》團體海報。（微博＠花開錦繡官微）

電影級質感獲讚 紅白喜事「對沖」極具壓迫感

《花開錦繡》的評價呈現出兩極化，一邊是網民緊咬「數據灌水」的質疑，另一邊是真正點開劇集觀看的觀眾，不少人直言被其「電影級質感」深深吸引。

真正點開劇集的觀眾，即時被《花開錦繡》的「電影級質感」畫面深深吸引。（微博＠花開錦繡官微）

真正點開劇集的觀眾，即時被《花開錦繡》的「電影級質感」畫面深深吸引。（微博＠花開錦繡官微）

拍攝手法注重鏡頭語言與光影調度

《花開錦繡》的開篇沒有冗長的旁白交代背景，反而是直接祭出「紅白喜事對衝」的倒敘場面，有劇評人指出，在貞節牌坊下，人影交錯拼出一個巨大的「囚」字，導演僅用幾個鏡頭就把深宅大院的壓迫感拍到了極致。這種注重鏡頭語言與光影調度的拍攝手法，在近年的古裝偶像劇中實屬罕見，故得到不少觀眾好評。

《花開錦繡》首集畫面直接祭出「紅白喜事對衝」的倒敘名場面。（《花開錦繡》劇照）

有影評人指出，貞節牌坊下人影交錯成「囚」，數鏡道盡深宅禮教壓迫。（微博＠花開錦繡官微）

女性自救劇情戳中觀眾 批判舊禮教引發網民熱議

劇中女主角不願淪為家族維持貞節牌坊的犧牲品，不惜花重金與私鹽販達成假婚協議，這種反封建體制的自我救贖劇情，引起現代女性觀眾共鳴。不少觀眾留言讚賞劇集敢於揭露舊禮教壓榨女性的虛偽本質，亦為劇集的後續成績帶來支持。

《花開錦繡》中女主角傅庭芸（鄧恩熙飾）不惜花重金與私鹽販趙凌（丁禹兮飾）達成假婚協議，這種反封建體制的自我救贖劇情，引起現代女性觀眾共鳴。（《花開錦繡》劇照）