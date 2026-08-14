何超《拾荒法師》創港產片歷史　入選曼谷電影節成午夜單元開幕片

由彭氏兄弟執導、何超、陳家樂及Iman主演、陳子聰監製的奇幻懸疑電影《拾荒法師》，日前獲選入圍九月中旬舉行的泰國曼谷國際電影節，並獲大會挑選為「午夜單元」開幕電影，定於9月14日首映。這是該電影節首次有香港製作的華語電影擔當午夜單元開幕之作，意義重大。



由彭氏兄弟執導、何超、陳家樂及Iman主演、陳子聰監製的奇幻懸疑電影《拾荒法師》。（官方提供圖片）

《拾荒法師》首創港產片歷史

繼上月於韓國富川國際奇幻影展舉行世界首映後，《拾荒法師》再下一城，取得國際殊榮，為電影進攻東南亞市場注入強心針。何超得悉消息後十分高興，表示將與丈夫陳子聰及主演之一的Iman盛裝赴泰，並抽空出席電影節安排的一連串宣傳活動，與當地影迷見面。

何超（中）、Iman（右）及監製陳子聰（左）上月前往韓國參加富川國際奇幻影展。（官方提供圖片）

《拾荒法師》日前獲選入圍九月中旬舉行的泰國曼谷國際電影節，並獲大會挑選為「午夜單元」開幕電影。（官方提供圖片）

《拾荒法師》早前在韓國富川影展全球首映時反應熱烈，不少來自中國及台灣的影迷專程遠赴韓國購票支持，當地媒體更承讚何超演技細膩，叫人動容，亦讚賞首次演出的Iman表現叫人眼前一亮，更真人的斯文儒雅形象與電影中的粗豪剛強的警司角色簡直判若兩人，而何超更於該屆影展獲頒「最佳奇幻電影女演員」獎項。同場獲獎的法國影后伊莎貝爾·于佩爾（Isabelle Huppert）亦親臨慶功宴，與何超互相祝賀，雙方更就未來合作可能性交換意見，場面融洽。

《拾荒法師》在韓國富川影展全球首映時反應熱烈，當地媒體更承讚何超演技細膩，叫人動容。（官方提供圖片）

何超更憑《拾荒法師》於韓國富川影展獲頒「最佳奇幻電影女演員」獎項。（官方提供圖片）