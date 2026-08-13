《末世橡樹街》安妮夏菲維戰恐龍　被評：33年以來最好的恐龍電影

由華納兄弟（Warner Bros. Pictures）發行的荷里活科幻驚悚新作《末世橡樹街》（The End of Oak Street，內地片名《逃出絕命街》，台灣片名《橡樹街末日》）今天（8月13日）在香港上映。電影由新世代恐怖大師大衛·羅伯特·米契爾（David Robert Mitchell）執導，由女星安妮·夏菲維（Anne Hathaway）、男星伊雲·麥格高（Ewan McGregor）領銜主演，電影製作期間保持高度機密，連片名亦流傳出不同版本，外界對劇情知之甚少。



電影於8月9日舉行全球首映後影評流出，觀眾對於安妮·夏菲維大戰恐龍的戲碼給出不同評價，其中爛番茄新鮮度開局達83%，有人形容質素僅輸史提芬史匹堡（Steven Spielberg）版的《侏羅紀公園》（Jurassic Park），但卻勝過所有《侏羅紀》續作，獲讚「33年以來最好的恐龍電影」，更被看成今個暑假電影的最大票房黑馬。



科幻驚悚電影《末世橡樹街》由安妮·夏菲維（Anne Hathaway）與伊雲·麥格高（Ewan McGregor）領銜主演。（IG@endofoakstreet）

爛番茄83%開局 被譽暑期最大驚喜

《末世橡樹街》影評在首映後開放，爛番茄新鮮度開局達83%，M站（Metacritic）綜合得分僅67分，顯示評價有明顯分歧。多數正面影評指出，本片復刻80年代安培林娛樂（Amblin）復古冒險驚悚風格，既有恐龍帶來的刺激驚險，亦重視家庭角色的情感刻畫，追求「日常被撕碎」的恐懼感，不再單純堆砌特效場面。

《末世橡樹街》（The End of Oak Street）裏有恐龍帶來的刺激驚險，亦重視家庭角色的情感刻畫，不再單純堆砌特效場面。（IG@endofoakstreet）

《末世橡樹街》（The End of Oak Street）裏有恐龍帶來的刺激驚險，亦重視家庭角色的情感刻畫。（IG@endofoakstreet）

評論：1993年以來最好的恐龍電影

娛樂網站評論形容《末世橡樹街》堪稱「自《侏羅紀公園》之後，很久沒有一部恐龍電影如此瘋狂又充滿樂趣」。宇宙書訊（Cosmic Book News）亦指出，本片分數已經超越所有《侏羅紀》續作，僅次於史提芬·史匹堡1993年原裝經典，其中《IndieWire》大讚是「1993年（33年前）以來最好的恐龍電影」，形容讓觀眾找回了自《侏羅紀公園》之後，恐龍電影久違了危險感與娛樂性。而《末世橡樹街》獲得的正評，反映觀眾渴求的，不只是轟炸式特效，而是絕境之下真實的人物連結。

娛樂網站評論形容《末世橡樹街》堪稱「自《侏羅紀公園》（Jurassic Park）之後，很久沒有一部恐龍電影如此瘋狂又充滿樂趣。」（IG@endofoakstreet）

但亦有不少媒體對《末世橡樹街》提出批評，美國荷里活權威行業媒體《TheWrap》的影評就質疑電影設定上邏輯鬆散，鋪設好的家庭議題卻中途放棄，結局處理略顯草率；部分評論亦認為劇本存在不少漏洞，雖然娛樂性十足，但深度不足。

部分評論認為電影《末世橡樹街》（The End of Oak Street）存在不少漏洞，雖然娛樂性十足，但深度不足。（IG@endofoakstreet）

觀眾意見兩極 指不宜過度神化

支持《末世橡樹街》的觀眾大讚導演把獨立電影的心理懸疑手筆融入商業大片，「上一秒後院燒烤，下一秒就要拿槍對抗恐龍」，這種反差感讓觀眾看得相當過癮。安妮·夏菲維在片中飾演的強悍母親角色亦令人驚喜，連片中家犬史達巴克（Starbuck）更成為觀眾最掛心的角色。有網民留言：「很久沒有一部大片，讓我坐在戲院全程繃緊神經。」

《末世橡樹街》的家犬史達巴克（Starbuck）成為觀眾最掛心的角色。（IG@endofoakstreet）

對《末世橡樹街》給予負評的網民則狠批故事邏輯犯駁之處太多，世界觀解釋過於隨便，部分恐龍橋段荒誕，結局的處理方式亦引來爭議，認為只是包裝復古風格B級娛樂片，不宜過度神化。