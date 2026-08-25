不良一族尋愛記2｜成員真情剖白黑歷史 和尚自爆曾兩度被關入獄
撰文：錢德勒
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Netflix日本不良系戀愛真人騷《不良一族尋愛記2》（『ラヴ上等』シーズン2）8月4日開播，成功登上香港地區Netflix每週排行榜冠軍。節目第一集充滿藥檢、衝突與寫情書等強烈刺激場面，第二集卻風格一轉，加入新環節「道德課」（道徳の時間），要求成員們真情對話，坦承自己過去的「黑歷史」，有成員剖白曾兩度進出少年監，也有人分享童年曾遭虐待的可怕經歷。
直面黑暗過去：少年監與家暴經歷震撼課堂
據日本媒體KAI-YOU報道，第二季新導入的「道德課」，旨在要求過去不停犯錯的成員在展開戀愛前先交待自己的「黑歷史」。來自岡縣久留米市27歲的和尚（野口瑞紀）在課上坦承曾兩度被關入少年監獄；25歲的酒吧從業者小瑪莉（高岡瑪莉娜）則勇敢道出幼年時曾遭家人虐待。聽罷二人經歷後，節目內其他成員都深感共鳴。
擺脫俗套噱頭 從個人創傷走向家庭和解
「道德課」成為整部作品的感情轉折點。隨著節目推進，第5集轉校生小葉（阿部葉月）與小阿一亦在課堂談及家庭遺憾與孤獨感，其真情流露甚至促使成員流瑠（田中流瑠）下定決心，致電長年對立的親生母親，嘗試解開成長中的心結。