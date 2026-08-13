不良一族尋愛記2｜Awich經歷極驚心　曾遇槍火掃射、老公慘遭槍殺

Netflix實境節目《不良一族尋愛記2》（Love Deadline，以下簡稱「不良一族2」）熱播，除了參賽者間的火花引人注目，主持人Awich的超狂背景也引發網友熱議。



這位被譽為「沖繩嘻哈女王」的歌手，在節目中以冷靜且犀利的眼光剖析男女關係，而這份看透人世的沉穩，竟是源自於她早年如同電影般驚心動魄的真實經歷。

日本嘻哈女王Awich（Instagram@awich098）

Awich家中慘遭槍火掃射 匍匐前行救女

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Awich 近日在節目中自曝，身處嘻哈圈與複雜的社交環境，身邊的人出事並不稀奇，甚至曾遇過合作對象在發片前夕被捕。然而，最令人震驚的是她的家庭生活。她透露前夫曾坐了8年牢，即便出獄後，生活依舊動盪不安。

她回憶道，家裡曾遭遇大規模槍擊掃射，當時槍聲大作、子彈橫飛，她只能在客廳採取「匍匐前行」的方式移動。當時她的女兒還只是個嬰兒，正睡在床上，Awich顧不得自身安危，連忙將女兒從床上拖下來保護，直到槍擊結束。這段驚悚的經歷讓在場其他來賓聽得目瞪口呆，主持人更直呼：

這段故事太勁爆，前面的小混混經歷都變微不足道了！

Awich 19歲赴美追夢遇真愛 卻面臨喪夫之痛

Awich的人生轉折點始於19歲赴美留學。她在美國遇到了真愛並結婚生女，本以為能開啟新生活，命運卻給了她沉重一擊。2011年，她的丈夫在美國因與人發生口角爭執，原本以為事情已平息，卻在某天突然遭到對方槍殺身亡。

面對喪夫之痛，Awich曾陷入長達兩年的低潮期，最終她帶著女兒回到家鄉沖繩，並將這些痛苦與磨難轉化為音樂創作的動力，一步步登頂成為日本嘻哈界的重量級人物。

Awich赴美留學遇真愛，婚後與丈夫迎來女兒Toyomi。（Instagram@toyomijahmira）

Awich犀利點評被讚「心機終結者」

正因為經歷過真正的「大風大浪」，Awich在《不良一族2》中的表現顯得格外清醒。當她分析節目中某些被稱為「海后」或心機較重的女性參賽者時，總能一針見血地指出對方是想「多留備胎」或「享受被眾星拱月的感覺」。

她更直言不諱地警告：「這樣玩下去，遲早會翻車。」這份由歲月與苦難磨練出來的直覺，讓不少觀眾大讚她是「最神的主持人」，因為在經歷過生死關頭的她面前，任何感情遊戲都顯得蒼白無力。

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