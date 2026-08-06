不良一族尋愛記2｜小栗彩朱佳憑美貌與身材爆紅　後背騷大膽紋身

Netflix戀愛實境節目《不良一族尋愛記2》線上看開播後掀起熱烈討論，除了節目中的戀愛互動成為話題外，其中一位成員「彩朱」更憑藉精緻五官與火辣身材迅速圈粉，不少觀眾紛紛搜尋「彩朱IG」、「彩朱是誰」等關鍵字。



近日更有Threads網友分享彩朱美照，並直呼：

開什麼玩笑，彩朱放到《單身即地獄》也完全不會輸！

貼文曝光後，立刻引發大批網友熱議。

小栗彩朱佳（IG@_assunsun_）

更多小栗彩朱佳照片：

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許多網友紛紛留言表示：

「我覺得她美到藝人等級了吧」

「每一集都在看她的美貌，安安靜靜卻超有魅力」

「根本超美，身材也超頂」



彩朱在節目中散發成熟又率真的大姊姊氣場，也讓她成為本季討論度最高的成員之一。

《不良一族尋愛記2》小栗彩朱佳身高164公分、體重44公斤，她是誰？

其實彩朱本名為小栗彩朱佳（Asuka Oguri），今年30歲，身高164公分，來自日本愛知縣名古屋，是一名企業經營者、網紅，同時也是名古屋錦知名Lounge「GLAMOROUS OVER」的從業人員，並經營表演酒吧Guri&Monster、酒吧品牌guri、按摩店及選物品牌等事業。她過去因出演日本女公關選秀節目《LASTCALL》打開知名度，在節目中以豪爽直率、充滿正義感的性格圈粉無數，也曾擔任節目評審，因此累積超過30萬IG粉絲追蹤。

彩朱的成長背景同樣充滿話題，她曾公開自己的學歷僅有「國小（小學）畢業」，更分享自己年少時期是出了名的不良少女，14歲便離家生活，一度因竊盜、打架等行為差點被送進少年院（少年感化院），後來在保護觀察期間決心改變人生，16歲開始進入夜生活產業工作，23歲轉型成為創業者，陸續經營酒吧、按摩店與服飾品牌，近年則重返酒店業發展。

除了鮮明的人生故事，彩朱過去也因背部一路延伸至臀部的大面積鳳凰刺青（紋身）引發熱議，大膽又充滿個人風格的造型，讓不少網友直呼：

「女生看了都覺得帥」

「刺青超有特色」



此外，她也大方公開曾接受多項醫美療程，包括玻尿酸、雙眼皮、鼻部微整、下巴抽脂等，不過強調自己從未進行削骨或其他大型整形手術，而是透過非侵入式療程修飾五官，維持自然精緻的外貌。

如今隨著Netflix《不良一族尋愛記2》播出，她憑藉亮眼外型、火辣身材與直率個性再度爆紅，不少觀眾更認為她擁有藝人等級的顏值，甚至直呼：「放到《單身即地獄》也完全不會輸！」成為本季討論度最高的成員之一。

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