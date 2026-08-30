惠英紅拍《數到三》救下險墮樓演員　單手死抓繩扯回痛斷6根肋骨

由金馬影后惠英紅與新生代演員張宥浩領銜主演的電影《數到三》，劇情探討東亞家庭以愛為名的窒息式掌控，與一段交織仇恨與救贖的換心謎局，戲外兩人更共同經歷一場驚心動魄的墜樓意外，惠英紅更因此斷了6根肋骨，敬業精神讓人敬佩。



4層樓高安全繩突斷 影后單手拽回斷6肋骨

64歲的惠英紅日前出席活動時透露，在拍攝一場四層樓高的吊鋼絲戲分時，劇組突遭颱風強襲，張宥浩的安全繩在半空中意外斷裂。生死交關之際，惠英紅下意識單手死死抓住繩索，將即將墜落的張宥浩猛力拽回。

電影《數到三》內地上映，張宥浩（左）在拍攝期間險些墜樓，所幸惠英紅搭救才挽回一命。（微博圖片）

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雖成功挽救年輕演員的生命，但惠英紅也因承受巨大的拉扯衝擊力，導致6根肋骨當場斷裂。讓人敬佩的是，她在先前彩排時就曾裂過2根肋骨，開拍第10天又2根腳趾骨裂，短短2個月累積多達6處骨裂，但她卻拒絕停工休息，堅持不使用替身，全程親自上陣，事後更只將此事輕描淡寫的定調為「小插曲」。

張宥浩回憶此事，仍滿懷愧疚直言，

如果不是紅姐拚盡全力伸手拉住我，後果不堪設想。

這份過命交情也讓兩人結下深厚的忘年交情誼。向來喜歡為合作演員編排「寶貝編號」的惠英紅，起初將張宥浩排在第43號，在對方撒嬌央求下，一路破格提拔為第24號。惠英紅更感性發文，大讚張宥浩真誠精湛的演技，「沒有你的余景陽，就不會有我的戰玉梅。」

愛子心臟竟在仇人胸膛 《數到三》撕開窒息式母愛

《數到三》以「一顆心臟，兩個孩子，三個秘密」為主軸，講述痛失愛子的舞蹈老師戰玉梅（惠英紅飾），意外發現兒子（黃子弘凡飾）的心臟，竟跳動在陌生少年余景陽（張宥浩飾）的胸膛中。

當兩人在日常相處中逐漸相互救贖時，戰玉梅卻發現眼前的少年，竟是撞死兒子的肇事司機之子。電影深刻剖析東亞家庭中以愛為名的窒息式掌控，將無數人童年記憶中的「我數到三」化作母愛的枷鎖，同時也翻轉為自我和解的契機，引領觀眾在極致的愛恨撕扯中，尋找重新敞開心扉的勇氣。

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