惠英紅收山拒再拍打戲　嘆身手不如前：唔想打爛自己招牌

《九龍城寨之終章》拍攝進行中，昨晚（22/3）惠英紅、胡子彤、袁澧林等人出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮時，接受訪問大爆進度。當晚導演鄭保瑞接受訪問時，笑言現場會設有醫療團隊，為演員們受傷做準備。胡子彤接受訪問聞言，大表「放心」。



惠英紅、胡子彤、袁澧林等人出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮。（陳順禎 攝）

胡子彤盼用不上醫療團隊

胡子彤：「我幾時都好安落㗎！認真少少先，其實大家不論動作，安全措施都做得好好，所以上次係純屬意外，今次更加有經驗，所以更加放心。再加上導演話有醫療團隊，咁就更加放心，希望唔使用咁多⋯⋯呀，直頭唔好用就最好。（要有真實演出）拍戲啫，唔使真係受傷嘅。」他也透露，今次因為場境變大了，所有動作場面也會升級。

惠英紅收山拒再拍打戲。（陳順禎 攝）

惠英紅嘆身手不如前拒再拍打戲

後來，惠英紅路過時被傳媒拉入畫面一齊受訪，她對於袁澧林和胡子彤都欣賞。惠英紅：「我都好耐冇返嚟開工。」胡子彤說：「好快有㗎啦！」（胡子彤佢而家好紅呀）惠英紅回應：「吓？咁我唔敢黐啦⋯⋯」胡子彤：「千祈唔好。」惠英紅：「其實我開心嘅，希望有新一代，唔係剩係得我哋啲老嘢喺度。」

有記者問惠英紅會否再拍打戲，她回答已不再想拍打戲，語重心長的表示「唔想拆招牌」：「就算好熟嗰啲搵我，都唔打㗎啦。（推咗好多？）係呀，同埋唔想打爛自己招牌。」胡子彤十分識做，提議惠英紅和袁澧林及他，三個人一齊拍文戲。惠英紅：「如果呀？佢哋兩個咁後生咁靚，咁我做佢哋阿媽囉。」胡子彤：「好呀，靚媽媽同埋靚家姐。」傳媒起哄，為什麼是袁澧林做家姐？惠英紅說：「佢咁靚，做情侶都得啦。」胡子彤：「咁有好多可能性㗎嘛。」惠英紅：「導演一聽個劇本，叫你扯啦。」

惠英紅嘆身手不如前拒再拍打戲：唔想打爛自己招牌。（陳順禎 攝）

惠英紅有第一代打女之稱。（劇照）

袁澧林勁靚！（陳順禎 攝）

袁澧林和胡子彤接受訪問。（陳順禎 攝）

惠英紅路過時，被傳媒邀請一齊做訪問。（陳順禎 攝）