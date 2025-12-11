惠英紅跳了替身不敢跳的樓登熱搜　憶述16樓跳下驚險經歷背上留疤

現年65歲的影后惠英紅在演藝事業上發展得有聲有色，從影多年來獲獎無數，出眾的演技、敬業精神以及專業態度早已備受公認。惠英紅昨日盛裝出席於內地舉行的《2025實力派電影盛典》，她接受大會主持訪問時，被問到在她的演藝生涯中有沒有那些很經典的難忘瞬間，惠英紅便憶述了以往一段拍攝跳樓戲份的經歷。

惠英紅在奪得《金像獎》（第一屆）後，於隔日找老闆談條件望加薪。（微博圖片）

惠英紅三度奪得《金像獎》影后。（視覺中國）

惠英紅說：「我記得有一部電影要我從16樓吊著一條小威也然後跳下去，當時是連我的替身都不敢跳，那時已經天黑了沒辦法我就自己上威也了，每次我跑到邊上又不敢，第三次之後我讓武指指導說你一腿把我蹬下去。這個鏡頭到現在都沒有一個女人能做到，只有一條小威也，因為下面是大馬路，沒有保護，威也斷掉就斷掉。可是真的當時威也到3樓時回彈勾住斷掉了，我人沒事，如果是男的直接摔了，在土瓜灣。(為什麽那個時候有這樣大的勇氣？) 我覺得我要尊重我的工作，因為我是動作演員，如果我說不想做就很難看，也很難交代，那時候我覺得再不做天黑了，那個景也沒有了。我跟我的經理人說千萬不要告訴我家裡人，我怕出危險。(結果都安全嗎？) 安全，但是現在背後有個疤。」而「#惠英紅跳了替身不敢跳的樓#」就登上了微博熱搜惹來熱議。

