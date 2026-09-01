我未許願先吹蠟燭丨柯震東增肥20磅演古惑仔　邱士縉獲呂爵安慶生

刻劃人性的喜劇電影《我未許願先吹蠟燭》，由周鉅宏、胡錦筵執導，演員包括柯震東、梅靜妍、金燕玲、邱士縉（Stanley）及陳靜（DaDa）等。電影接連入選意大利遠東國際電影節、紐約亞洲影展及台北電影節國際新導演競賽。故事由真人真事改編，小女孩JOJO執到賭場百萬籌碼，各人用盡心思，如何將籌碼換成幸福人生。電影《我未許願先吹蠟燭》於9月10日正式上映。



《我未許願先吹蠟燭》海報（官方提供圖片）

《我未許願先吹蠟燭》劇照（官方提供圖片）

柯震東增肥20磅苦練廣東話

柯震東在戲中飾演活躍於澳門，喜歡偷懶、走捷徑的古惑小子，曾任賭場荷官，因曾於賭枱上做手腳而被判刑，出獄後成為「斜槓族」，包括兼職追債。柯震東與11歲的素人小演員梅靜妍（飾演JOJO）合作，策動古惑仔與聰穎女孩的發達大計，而梅靜妍由300位澳門小朋友競逐角色中脫穎而出，演技讓人驚艷，而Stanley則飾演梅靜妍的老師，二人之間掀起人性貪婪與掙扎。

柯震東與11歲的素人小演員梅靜妍合作。（官方提供圖片）

為了演活今次角色，柯震東刻意增肥20多磅，他透露：「為了呈現澳門賭場員工日夜輪班的生活狀態，而他們又會食宵夜，導演希望角色不要太瘦，我需要在短時間內增肥，身體確實有點負荷，始終擔心年過30後代謝變慢，之後瘦身會變得困難。」

柯震東刻意增肥20多磅。（官方提供圖片）

除了外型挑戰，柯震東更提前半年跟老師學廣東話，他笑言最怕被JOJO取笑，柯震東說：「廣東話音調真的很難，一唸錯可能變成完全不同意思，甚至是貶義詞。幸好JOJO會婉轉糾正我，讓我逐漸掌握。」

柯震東苦練廣東話，游走賭場行古惑。（官方提供圖片）

邱士縉獲好友慶生日

Stanley飾演的老師起初對學生JOJO諸多關懷，當中卻出現陰暗心機，Stanley表示：「今次角色最難地方係要畀觀眾感受到角色內心嘅掙扎。」談到男主角柯震東，Stanley覺得對方「係一個靚仔又能演嘅演員」，Stanley分享其中一件印象深刻的事，他說：「我記得有一次好有趣，我哋演完最後一場戲影大合照，佢死唔企前面影，因為佢話自己宜家好肥、好醜。一個願意將自己變醜嘅演員，為的就係服務角色，柯震東就係咁正。」

邱士縉（官方提供圖片）

Stanley早前獲好友們為他慶祝生日，呂爵安（Edan）搶先吹了Stanley手上生日蛋糕的蠟燭，Stanley笑言：「我未許願做乜吹蠟燭呀？」Edan回應：「我鍾意吹呀！吹啊！」搞笑配合為電影宣傳。Stanley笑指Edan多年來都幫好友「未許願先吹蠟燭」。

邱士縉獲好友慶生日。（官方提供圖片）