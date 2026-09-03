早春晴朗｜井柏然口碑大逆轉！重溫《花少2》搬13件行李慘過返工

由井柏然、孫千主演的Netflix都市劇《早春晴朗》近期熱播，網民隨即發起「考古」熱潮，將他十年前在真人騷《花兒與少年2》（《花少2》）中的受難舊片段重新推上熱搜。網民精闢形容他「十年前在綜藝裏渡劫，十年後在劇裏渡人」，完美總結了他從昔日被批「處事圓滑」到如今獲封「情緒穩定人上人」的口碑翻盤之路。



2015年井柏然參加內地真人騷《花兒與少年2》。（《花兒與少年2》海報）

井柏然與孫千主演的Netflix都市劇《早春晴朗》正在熱播。（《早春晴朗》劇照）

十年前擔任導遊深夜搬13件行李 崩潰坦言：「每個台階都致命」

當年井柏然在《花少2》中擔任導遊，白天帶隊暴走山路，深夜再與楊洋徒手搬運13件沉重行李箱、爬上150級陡峭石階。怎料辛苦搬完後，卻被告知搬錯棟數，必須全部重新搬運，令他當場崩潰，隨即爆出金句：「每一個台階對我來講都是致命的。」翌日他因睡過頭遭同伴當眾責備，相關片段當年曾讓他遭受部分觀眾質疑「做橡皮人、圓滑避事」。

當年井柏然在《花少2》中擔任導遊，白天帶隊暴走山路，深夜再與楊洋徒手搬運13件沉重行李箱、爬上150級陡峭石階。（網上圖片）

當年井柏然在《花少2》中擔任導遊深夜再與楊洋徒手搬運13件沉重行李箱、爬上150級陡峭石階，未料搬完後卻被告知走錯座數，需重新搬運。（網上圖片）

網民重新解讀情緒穩定 昔日「做好人」翻盤變「人上人」

十年後，網民以更成熟的視角重新審視節目完整片段，評價出現顯著逆轉。在網民自製的「高情商名單」中，井柏然被評為代表人物——意指身處複雜的人際關係中，既能自我保護，又絕不主動傷人。不少打工仔網民留言大讚：「上班之前純粹看個熱鬧，上班之後再看極有共鳴」；亦有網民笑言：「沒有人能一直翻紅，除非他是井柏然。」

網民自製的「高情商名單」中，井柏然被評為代表人物。（微博@井柏然）

欒念金句爆紅 《早春晴朗》成吸粉利器

在熱播新劇《早春晴朗》中，井柏然飾演毒舌廣告總監「欒念」，多句台詞引發熱議。劇中他在布吉島觀賞日出時，看着女主角脫口而出「該死的好看」；而在分手戲中，他的一句「談了六年而已，這個人可以是任何人」更被觀眾封為年度刺痛心扉台詞。昔日在綜藝裏累到崩潰仍維持克制的少年，如今在劇中展現成年人的克制與深情，成功完成這場橫跨十年的口碑大翻盤。

在熱播新劇《早春晴朗》中，井柏然飾演毒舌廣告總監「欒念」，多句台詞引發熱議。（微博@早春晴朗官博）

井柏然昔日在綜藝裏累到崩潰仍維持克制的少年，如今在劇中展現成年人的克制與深情，成功完成這場橫跨十年的口碑大翻盤。（《早春晴朗》劇照）