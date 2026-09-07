張一山《重案六組》遭網民喊下架　原因：選角危機損害公安形象

由張一山主演的刑偵前傳劇集《重案六組：消失的警號》開播後爆發嚴重選角與演技爭議。該劇主打2001年神劇《重案六組》的前傳故事，講述90年代青年版「大曾」（曾克強）與「季潔」的破案往事。然而，劇中男女主角的荒誕演繹與低智劇情，引發廣大劇迷集體洗版要求下架，痛批其演繹嚴重損害了公安的客觀形象。



由張一山主演的刑偵前傳劇集《重案六組：消失的警號》開播後爆發嚴重選角與演技爭議。（微博＠重案六組消失的警號）

由張一山主演的刑偵前傳劇集《重案六組：消失的警號》開播後爆發嚴重選角與演技爭議。（微博＠重案六組消失的警號）

張一山中分長髮與演技爭議

張一山在劇中飾演主角「大曾」，本應展現老刑警的沉穩與睿智，卻因留着中分長髮造型、全程面無表情壓低嗓音，被質疑是在刻意裝酷。加上他身形單薄，穿上警服顯得毫無威嚴。

張一山在劇中飾演主角「大曾」，因留着中分長髮造型、全程面無表情壓低嗓音，被質疑是在刻意裝酷。（微博＠法治周末）

張一山在劇中飾演主角「大曾」，因留着中分長髮造型、全程面無表情壓低嗓音，被質疑是在刻意裝酷。（《重案六組：消失的警號》預告片截圖）

張一山在劇中飾演主角「大曾」，因留着中分長髮造型、全程面無表情壓低嗓音，被質疑是在刻意裝酷。（《重案六組：消失的警號》預告片截圖）

這哪裡是老練的刑警？簡直像古惑仔穿了借來的警服，眼神裡看不到半點正氣。 網民留言

新版「季潔」人設崩壞

除了張一山，由李沐宸飾演的新版「季潔」同樣淪為網民抨擊對象。2001年王茜飾演的原版季潔英姿颯爽、邏輯嚴密，是幾代人心中的女性刑警典範；新版角色身為刑警卻情緒失控、動輒對同事大吼大叫，被批評毫無職業素養。

2001年王茜飾演的原版季潔英姿颯爽、邏輯嚴密；新版角色身為刑警卻情緒失控，被批評毫無職業素養。（網絡圖片）

李沐宸飾演的新版「季潔」身為刑警卻情緒失控、動輒對同事大吼大叫，被批評毫無職業素養。（《重案六組：消失的警號》預告片截圖）

網民紛紛在評論區喊話：「老版季潔是型格幹練，新版只會瞪眼吼叫，這簡直是在抹黑女性刑警的專業能力！」

脫離現實的劇情拉低刑偵質感

老版《重案六組》憑藉一集兩案的高節奏與真實感打動觀眾，而新版除了主角造型與人設爭議，劇中劫匪在大街上旁若無人地互通、戴面具等低智漏洞，更讓刑偵劇的質感蕩然無存。

劇中劫匪在大街上旁若無人地戴面具的低智漏洞，讓刑偵劇的質感蕩然無存。（《重案六組：消失的警號》預告片截圖）

《重案六組》原本是國產刑偵劇的經典神作，現在把嚴肅的公安辦案拍成低質偶像劇，簡直是將觀眾的智商按在地上摩擦。 觀眾留言