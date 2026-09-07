徐崢監製《囧徒之預演告別》被封年度神劇！黑色幽默揭網紅圈亂象

由知名導演及演員徐崢監製，喜劇演員賈冰與田嘉瑞領銜主演的內地黑色喜劇《囧徒之預演告別》正在熱播。劇集開播僅6集，在網絡各大影評平台口碑全面爆發。全劇憑藉賈冰與閻佩倫等實力派喜劇演員的精湛演繹，將荒誕劇情轉化為對病態網紅圈及「流量至上」現象的深刻諷刺，引發全網追看潮，甚至被全網封為「年度神劇」。



由知名導演及演員徐崢監製，喜劇演員賈冰與田嘉瑞領銜主演的黑色喜劇《囧徒之預演告別》正在熱播。（微博@囧途之預演告別）

荒誕劇情戳破流量圈虛假表象

劇集以經歷名利大起大落的作家方浩文（賈冰飾）作為故事核心，本是鬱鬱不得志、一心想出書的寫作者，意外被資本相中後搖身一變，成為萬眾追捧的「成功學大師」。

劇集以經歷名利大起大落的作家方浩文（賈冰飾）作為故事核心。（微博@囧途之預演告別）

爆紅來得快去得更快，他因拒絕富婆示好遭資本拋棄，原創書稿被改得面目全非，理想感情盡碎，絕望之下企圖跳樓輕生。「過氣作家跳樓」衝上熱搜後，他未獲同情，反淪為各方爭搶的「黑流量」，營銷公司更逼他直播帶貨、策劃出格橋段。

笑着笑着就哭了，刀刀直指病態網紅圈。 網民激讚

劇集以經歷名利大起大落的作家方浩文（賈冰飾）作為故事核心。（《囧途之預演告別》預告片截圖）

劇集以經歷名利大起大落的作家方浩文（賈冰飾）作為故事核心。（微博@囧途之預演告別）

喜劇演員拋開舊套路 表演獲網民讚賞

擺脫傳統小品硬擠笑點、刻意賣慘的套路，賈冰收起大開大合的小品式演繹，將小人物在底線與利益間的掙扎演得入木三分；閻佩倫飾演負債纍纍的經紀人何嘉歡，為撈快錢百般獻殷勤；楊皓宇、田嘉瑞、孔令美等喜劇人同樣在線，演員之間對手戲流暢自然，笑點設計流暢自然。在今年喜劇圈殺出重圍，被網民封為「年度神劇」。

閻佩倫飾演負債纍纍的經紀人何嘉歡，為撈快錢百般獻殷勤。（微博@囧途之預演告別）

孔令美喜劇人同樣在線，演員之間對手戲流暢自然，鋪梗與笑點設計流暢自然。（微博@囧途之預演告別）