Netflix早春晴朗｜孫千求婚遭井柏然拒絕　網民封：史詩級鬼一集

由內地影星井柏然與孫千主演、在串流平台Netflix同步上架的內地劇《早春晴朗》劇情走向峰迴路轉，情侶間積壓多時的矛盾終於在第18集一次過引爆！雖然第18集正片尚未對普通觀眾解鎖，但隨着高級會員（SVIP）搶先看預告片曝光，話題「#早春晴朗18集是史詩級別的鬼一集#」（「鬼一集」為網絡用語，意指劇情極度離奇、虐心或離譜）迅速登上微博熱搜榜，大批劇迷直言被虐得「心臟受唔住」、「不敢點開正片」，令劇集熱度再升溫。



由內地影星井柏然與孫千主演的《早春晴朗》劇情走向峰迴路轉，情侶間積壓多時的矛盾終於在第18集一次過引爆！（微博＠早春晴朗官微）

願望清單換來一句「我沒有想過這些」

《早春晴朗》講述到北京闖蕩的新人尚之桃（孫千飾）與上司欒念（井柏然飾）之間長達數年、始終隱瞞的地下戀情，二人白天是嚴肅的上下級關係，入夜後是愛得難捨難離的秘密戀人。

根據《早春晴朗》官方公開的第18集預告所見，尚之桃鼓起勇氣向欒念說出自己的「願望清單」，包括希望遇上合適的人便結婚、公開兩人關係、一同養愛犬盧克、一起逛街看電影、見雙方父母，甚至可以生一個小孩，「就像正常的情侶一樣」。然而，面對尚之桃近乎求婚般的表白，欒念卻冷冷地回應：「我沒有想過這些，我也沒有什麼願望清單。」

從《早春晴朗》官方公開的第18集預告見，尚之桃鼓起勇氣向欒念說出自己的「願望清單」，內容根本是在向男方求婚。（《早春晴朗》第18集預告）

尚之桃鼓起勇氣向欒念表白求婚，但遭欒念冷淡回絕。（《早春晴朗》第18集預告）

欒念在劇中因看見尚之桃的前男友把她照顧得很好，加上室友與她的曖昧互動，內心產生強烈自卑與不安。面對尚之桃想要公開關係與結婚的訴求，欒念坦言自己沒想過這些，甚至對外謊稱姐姐是前女友，讓兩人之間的誤會進一步加深。尚之桃聞言後眼神黯淡，只冷靜地答了一句「行，那我懂了」，便轉身離去。

面對尚之桃想要公開關係與結婚的訴求，欒念坦言自己沒想過這些，對外謊稱姐姐是前女友，讓兩人之間的誤會進一步加深。（《早春晴朗》第18集預告）

尚之桃聽到欒念回答後眼神黯淡，只冷靜地答了一句「行，那我懂了」，便轉身離去。（《早春晴朗》第18集預告）

網民洗版痛罵「死都不肯講」：甜不過三秒！

預告一出，立刻引爆各大社交平台討論。許多追劇觀眾對欒念的「逃避型人格」感到無奈又憤怒，紛紛在留言區洗版抱怨：

「欒念你到底幾時先肯開口講清楚啊？！一句話能解釋清楚的事情，硬是要用謊言來推開對方！」

「看到尚之桃講願望清單那一段真的心碎了，一個人在規劃未來，另一個人卻根本沒把你放進未來裏。」 網民留言

「這部劇真的是『甜一集、鬼一集』，第18集簡直是史詩級別的虐！SVIP看完我已經要吃救心丸了。」 網民留言

現實投射 一場「說不出口」的當代戀愛

尚之桃與欒念的困局之所以格外刺痛年輕觀眾，在於它並非單純的戲劇狗血，而是深刻投射了當代都市男女的感情痛點。長年未能見光的地下戀，正對應時下常見、遲遲得不到名份的感情關係；撞見誤會卻不當面質問、反而以謊言刺激對方，是許多情侶「不肯好好說話」的寫照；一方渴求承諾、一方迴避未來，更是需求錯位的典型。

尚之桃與欒念的困局之所以格外刺痛年輕觀眾，在於它並非單純的戲劇狗血，而是深刻投射了當代都市男女的感情痛點。（微博＠早春晴朗官微）

劇集把這些日常裏說不出口的委屈一次過推到觀眾面前，亦難怪網民一面批評男主角，一面又為兩人的命運無奈揪心。