《歡迎來龍餐廳》9.11港上映！東北大廚戰火求存記　以家常菜反戰

由《我不是藥神》導演文牧野執導，內地喜劇演員沈騰連同蔣奇明、李治廷主演的電影《歡迎來龍餐廳》，在內地票房已經突破20億元人民幣，而官方宣布啟動全球發行計劃，確定於9月11日起在香港、澳門、澳洲、新西蘭及馬來西亞等地同步開畫，後續亦將登陸新加坡、日本及北美等市場，海外尚未開畫已經引發各地華人熱烈討論。



由《我不是藥神》導演文牧野執導的新件《歡迎來龍餐廳》，官方宣布啟動全球發行計劃。（微博@電影歡迎來龍餐館官博）

由《我不是藥神》導演文牧野執導的新件《歡迎來龍餐廳》，官方宣布啟動全球發行計劃。（《歡迎來龍餐館》預告片截圖）

由《我不是藥神》導演文牧野執導的新件《歡迎來龍餐廳》，官方宣布啟動全球發行計劃。（《歡迎來龍餐館》預告片截圖）

改編真實事件：東北大廚戰火求存記

電影改編自華人廚師遠赴中東戰火邊緣開餐館的真實故事。東北大廚徐福（沈騰飾）為了養家還債，背著一口炒鍋（鐵鑊）遠赴中東，與餐館經理馬晨升（蔣奇明飾）搭檔經營「龍餐」。兩人靠着拔絲地瓜、宮保雞丁等地道家常菜打響名號，卻突遇當地局勢惡化、戰火蔓延而影響餐館經營。

電影講述了東北大廚徐福（沈騰飾）為了養家還債，背著一口炒鍋來到中東，與餐館經理馬晨升（蔣奇明飾）搭檔經營「龍餐廳」。（微博@電影歡迎來龍餐館官博）

電影講述了東北大廚徐福（沈騰飾）為了養家還債，背著一口炒鍋來到中東，與餐館經理馬晨升（蔣奇明飾）搭檔經營「龍餐廳」。（微博@電影歡迎來龍餐館官博）

不同於過往荷里活或本土大片常見的「單兵救世」模式，文牧野將視角聚焦於極致平凡的小人物身上。沈騰褪去過往標誌性的喜劇搞笑光環，用極具生活感的炒鍋周旋於各方武裝勢力之間，展現出普通人在亂世中艱難求存的韌性。

不同於過往荷里活或本土大片常見的「單兵救世」模式，導演文牧野將視角聚焦於極致平凡的小人物身上。（微博@電影歡迎來龍餐館官博）

沈騰褪去過往標誌性的喜劇搞笑光環，用極具生活感的炒鍋周旋於各方武裝勢力之間，展現出普通人在亂世中艱難求存的韌性。（微博@電影歡迎來龍餐館官博）

沈騰褪去過往標誌性的喜劇搞笑光環，用極具生活感的炒鍋周旋於各方武裝勢力之間，展現出普通人在亂世中艱難求存的韌性。（微博@電影歡迎來龍餐館官博）

沈騰褪去過往標誌性的喜劇搞笑光環，用極具生活感的炒鍋周旋於各方武裝勢力之間，展現出普通人在亂世中艱難求存的韌性。（《歡迎來龍餐館》預告片截圖）

海外預售：影迷狂讚「反戰微光」

隨全球上映時間落實，海外各大龍頭院線已全面啟動預售。澳洲Event Cinemas（Event影城）與馬來西亞GSC院線的場次一開賣，便引發海外華人社群的搶票熱潮。馬來西亞發行方更透露全馬已有逾110家影院預計提供超過550場排片，官方宣傳口號「好好吃飯，世界和平」準確切中主題。

隨著電影全球上映時間落實，海外各大龍頭院線已全面啟動預售。（微博@電影歡迎來龍餐館官博）

隨著電影全球上映時間落實，海外各大龍頭院線已全面啟動預售。（《歡迎來龍餐館》預告片截圖）

據媒體指出，海外首映與試映後不少觀眾直言故事出人意料。社交平台上，許多預購了門票的華人影迷留下精準評價：「用一碗熱飯穿透戰火，這種平凡人的微光，比任何救世主都更震撼人心。」