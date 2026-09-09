5大視帝視后大馬開新戲　陳展鵬鄭則士夏雨張振朗袁偉豪陣容強大

香港與馬來西亞聯合製作的2027年賀歲喜劇電影《黃金囍事》於昨日馬來西亞舉行電影首個發佈會，一眾香港及馬來西亞演員齊聚一堂，除了大方分享拍攝期間的趣事及幕後點滴，現場更進行大型撈起，眾演員一邊撈起一邊送上新年祝福，現場氣氛熱鬧歡騰，提前感受濃濃賀歲氣氛！



2027年賀歲喜劇電影《黃金囍事》集結5大視帝視后。（公關提供）

匯聚馬港5大視帝視后

《黃金囍事》由香港導演麥浩邦執導，並由電影《葉問》系列編劇黃子桓擔任監製兼劇本創作。電影集結香港及馬來西亞兩地演員，陣容鼎盛並囊括香港5大視帝視后和金像影帝，包括陳展鵬、張振朗、袁偉豪、黃智雯、鄭則士、夏雨、關寶慧、陳欣妍、黃長興，以及馬來西亞演員鄭金發、黃潔琪，眾星在發佈會上首度大陣容亮相，分享這次難得合作的拍攝經歷。

《黃金囍事》引發爆笑尋寶

電影以一間五星級酒店作為故事主要舞台，將尋寶、愛情、家庭及喜劇元素一次過集合。一群背景、身份和人生處境截然不同的人，因為一張神秘藏寶圖意外聚在一起，更臨時組成「尋寶隊」，決定潛入酒店尋找傳說中的寶藏。原本互不相識的一班人，在尋寶過程中卻接連發生誤會、衝突與意外，鬧出連場笑話，也逐漸牽扯出各自的人生故事。

戲中幾位主角陳展鵬、張振朗、袁偉豪、黃智雯分別帶著行李箱上台進行酒店「check-in」，主持人搞笑地要在台上檢查幾位行李，其中又見有人帶榴連又帶鮑魚刷進場，最搞笑是黃智雯的行李箱居然有皮鞭，即場向另外幾位拍檔重演戲中其中一幕玩皮鞭鞭頭上水樽，笑爆全場！

檢查行李勁搞笑。（公關提供）

黃金囍事｜陳展鵬化身江湖大佬

在戲中飾演江湖大佬的陳展鵬表示：「很開心能夠參與這次馬港兩地演員的合作，大家雖然各自有不同工作和生活，但來到片場就可以一起玩、一起拍戲。」他透露，自己除了與袁偉豪、張振朗等演員合作之外，今次還與飾演KOL的陳欣妍有感情線，為電影增添另一層看點。陳展鵬笑言：「大家除了以往合作電視劇之外，這次能夠一起拍攝賀歲電影，感覺相當新鮮，而整個拍攝過程亦充滿歡樂。」

黃金囍事｜張振朗展尋寶冒險

張振朗則在電影中飾演英年才俊，更加入「尋寶小隊」，與一眾角色展開這場意想不到的尋寶冒險。雖然電影充滿爆笑情節，但張振朗認為，電影除了帶給觀眾歡樂之外，也希望大家看完之後能夠有所啓發，尤其是學會「感恩」：「在一連串尋找寶藏的過程中，角色們真正尋找的，或許不只是所謂的黃金，而是人與人之間的關係，以及人生中值得珍惜的東西。 」

重演戲中其中一幕玩皮鞭。（公關提供）

黃金囍事｜袁偉豪黃智雯再演夫妻

袁偉豪今次在戲中飾演一名有原則的酒店經理，並與黃智雯飾演夫妻，兩人更是同在酒店工作，再次合作演夫妻檔，默契自然不用多說。談到再次與黃智雯合作，袁偉豪表示：「我們雖然過去曾是『最佳拍檔』，但其實在香港工作時並不經常見面，因此這次能夠再度合作拍戲，我們都相當開心。」他也希望大家看電影時，可以感受到他們拍攝時的歡樂氣氛。而對於來到馬來西亞拍攝，黃智雯也相當期待。她透露，拍攝期間有一些休假時間，可以趁機到處走走，感受馬來西亞的風土人情，讓這次拍攝之旅除了工作之外，也多了一份輕鬆的體驗。

黃金囍事｜大馬女神Miko苦練廣東話

鄭則士與關寶慧今次飾演一對富豪夫妻，兩人過去亦曾演過夫妻，因此再次搭檔，自然讓人倍感熟悉。而香港人所熟悉、馬來西亞女神黃潔琪（Miko）則飾演兩人的女兒兼千金小姐，一家三口在電影中亦有不少互動。黃潔琪為了角色事前努力學習廣東話，現場更笑稱，自己苦學廣東話終於「派上用場」，能夠與一眾香港演員直接交流，也成為這次拍攝相當特別的體驗。

大馬女神Miko苦練廣東話。（公關提供）

黃金囍事｜夏雨視大馬為「第二故鄉」

夏雨這次則挑戰飾演一名獨居老人，同時也是酒店老闆。談到再次來到馬來西亞拍戲，他坦言自己對這裡有一份特別的感情，更形容馬來西亞是自己的「第二故鄉」：「自己第一次出國就是來到馬來西亞，當年亦曾來這裡拍戲，因此對這裡的環境相當熟悉。多年後再次回來拍攝，感覺非常親切，就像回到熟悉的地方一樣，也很開心能夠再次與馬來西亞團隊合作。」

夏雨挑戰飾演一名獨居老人。（公關提供）

黃金囍事｜鄭金發硬記台詞超敬業

馬來西亞著名演員兼武術家鄭金發則在戲中飾演龍虎武師，由於他不會看中文字，為了準備角色，他事前特別做足功課，更找朋友陪自己練習對白，一句一句熟悉台詞，希望在拍攝時能夠順利完成。這次與一眾香港演員合作，對鄭金發而言也是一次難得的經驗。為了把角色演好，他不僅努力熟悉對白，也在拍攝前積極準備，務求不拖大家後腿。

發佈會現場也特別安排大型撈生起環節，一眾演員齊聚撈起，將現場氣氛推向高潮。眾人邊撈邊笑，現場充滿歡聲笑語，也為即將上映的《黃金囍事》增添滿滿喜氣。

（公關提供）

《黃金囍事》由東方影業及Enotech Films聯袂出品並攜手銀都機構、Astro Shaw、寶之捷集團、上海影視聯合出品。香港將於2027年農曆新年賀歲上映。