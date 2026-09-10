《早春晴朗》親密戲尺度極大！井柏然孫千首看「示範片」現場嚇呆

【Netflix／優酷】由井柏然、孫千領銜主演的都市情感劇《早春晴朗》近期熱播，劇中極強的浪漫張力與親密場面迅速攻佔各大熱搜榜。從官方釋出的幕後花絮可見，井柏然、孫千兩位主角首次觀看親密戲示範片段時，當場表現得極度詫異，甚至雙眼瞪大，顯然被影片中的「示範」尺度直接嚇到。



由井柏然、孫千領銜主演的都市情感劇《早春晴朗》近期熱播，劇中極強的浪漫張力與親密場面迅速攻佔各大熱搜榜。（微博@早春晴朗官博）

由井柏然、孫千領銜主演的都市情感劇《早春晴朗》近期熱播，劇中極強的浪漫張力與親密場面迅速攻佔各大熱搜榜。（微博@早春晴朗官博）

井柏然孫千第一次看「示範片」當場嚇呆 靠親密指導消除拍攝尷尬

劇組打破傳統拍攝慣例，令《早春晴朗》成為內地影視圈首部引入「親密指導」職位的劇集，特別邀請操刀Netflix其他劇集親密戲的台灣專業親密指導蔡嘉茵把關。

劇組是內地影視圈首部引入「親密指導」職位的劇集，特別邀請操刀Netflix其他劇集親密戲的台灣專業親密指導蔡嘉茵把關。（《早春晴朗》花絮截圖）

在官方釋出的幕後花絮中，親密指導團隊在開拍前已由替身演員拍攝了詳細的「動作示範影片」。井柏然與孫千在現場第一次觀看這段示範片時，兩人當場被片中大尺度的動作設計直接「嚇呆」，雙眼瞪大，井柏然更直呼「被這個尺度嚇到了」，孫千則在一旁掩面大笑，現場反應極具話題性。

井柏然與孫千在現場第一次觀看這段示範片時，兩人當場被片中大尺度的動作設計直接「嚇呆」，雙眼瞪大。（《早春晴朗》花絮截圖）

井柏然與孫千在現場第一次觀看該段示範親密動作的影片時，井柏然直呼「被這個尺度嚇到了」。（《早春晴朗》花絮截圖）

蔡嘉茵的工作不僅設計肢體動作，亦顧及演員心理狀態。井柏然提及，有親密指導在場，「心裏那根弦鬆了，反而敢演了」；孫千也認可「真的挺有用，在心態上」。對演員而言，先劃清表演界線、無需顧忌尺度，反而能把注意力放回角色與情緒。

蔡嘉茵的工作不僅設計肢體動作，亦顧及演員心理狀態。（《早春晴朗》花絮截圖）

網民大讚專業：告別假吻戲

這套借鑑國際影視工業標準的專業流程獲得網民一致好評，紛紛留言：

「有專業指導真不一樣，眼神與肢體互動全是戲！」



「看花絮主演被示範片嚇到的反應太真實了，但拍出來真的高級！」



「希望華語劇以後都按這個標準來，告別僵硬假吻戲！」

