早春晴朗｜孫千逆襲井柏然　尚之桃與欒念三年後重逢擦肩成名場面

Netflix熱播內地劇《早春晴朗》劇情迎來全劇最高潮！由孫千飾演的尚之桃決定離職，告別北京的漂泊生活回家鄉創業，其後以高冷商業總監身份強勢重返商業戰場，與昔日毒舌上司兼前任戀人欒念（井柏然飾）在商務場合上演擦肩而過，成為劇中名場面。昔日卑微的職場新人逆襲為掌控局面的「尚總」，角色身份反轉帶來的氣場壓迫感，以及與給欒念帶來的疏離感，正式宣告傲嬌欒念的「追妻虐戀」全面開啟，相關話題引發廣泛討論。



由孫千飾演的尚之桃回家鄉創業後，以高冷商業總監身份強勢重返商業戰場，與昔日毒舌上司兼前任戀人欒念（井柏然飾）在商務場合上演擦肩而過，成為劇中名場面。（微博@早春晴朗官博）

由孫千飾演的尚之桃告別北京的漂泊，離職後回家鄉創業，其後以高冷商業總監身份強勢重返商業戰場。（微博@孫千工作室 ）

昔日職場新人變高冷尚總 擦肩而過眼神全是戲

尚之桃離開北京後返回家鄉冰城創業，蛻變成獨當一面的策劃公司負責人。她一身利落西裝，氣質沉穩，昔日面對欒念時的慌亂、討好已經變了模樣，換上一臉從容冷冽。

尚之桃離開北京後返回家鄉冰城創業，蛻變成獨當一面的策劃公司負責人。（《早春晴朗》預告片截圖）

尚之桃離開北京後返回家鄉冰城創業，蛻變成獨當一面的策劃公司負責人。（《早春晴朗》預告片截圖）

尚之桃與欒念在冰城因商業專案合作重逢，當迎面遇上昔日戀人，尚之桃僅僅微微頷首，淡淡道出一句「好久不見」，神情冷淡得如同應付普通合作夥伴，隨即從他身旁擦肩而過。

尚之桃與欒念在冰城因商業專案合作重逢，尚之桃僅僅微微頷首，淡淡道出一句「好久不見」，神情冷淡得如同應付普通合作夥伴。（《早春晴朗》預告片截圖）

尚之桃與欒念在冰城因商業專案合作重逢，尚之桃僅僅微微頷首，淡淡道出一句「好久不見」，神情冷淡得如同應付普通合作夥伴。（《早春晴朗》預告片截圖）

當年你對我愛理不理，現在的尚總你高攀不起！ 劇迷大讚

傲嬌霸總欒念開啟卑微追妻模式

昔日在職場上叱吒風雲的創意鬼才欒念，面對身份轉換後的尚之桃，過去的傲慢徹底崩解。他開始頻繁出現在尚之桃的專案會議中，主動退讓甚至低頭尋求合作，試圖挽回這段曾經被他親手推開的感情。

欒念開始頻繁出現在尚之桃的專案會議中，主動退讓甚至低頭尋求合作，試圖挽回這段曾經被他親手推開的感情。（《早春晴朗》預告片截圖）

欒念開始頻繁出現在尚之桃的專案會議中，主動退讓甚至低頭尋求合作，試圖挽回這段曾經被他親手推開的感情。（《早春晴朗》預告片截圖）

根據媒體對當代都市劇現象的分析，這種「角色地位反轉」極具情感宣洩價值，網民精闢評價：「這波『追妻虐戀』看得暢快淋漓。」

《早春晴朗》最吸引人之處，在於讓觀眾看到一個普通女孩如何真正掌握自己的人生話語權。（微博@早春晴朗官博）

《早春晴朗》最吸引人之處，在於讓觀眾看到一個普通女孩如何真正掌握自己的人生話語權。（微博@早春晴朗官博）

觀眾熱議女性成長

這場重逢不僅是感情線的轉折，更是尚之桃完成女性自我成長的標誌性時刻。告別了過去非對等的地下戀情，她如今憑藉自身實力與欒念站在同等高度。正如媒體專欄所說，《早春晴朗》最吸引人之處，在於讓觀眾看到一個普通女孩如何真正掌握自己的人生話語權。