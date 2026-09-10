《作死不離3兄弟》相隔17年拍續集　阿米爾汗等原班人馬全數回歸

寶萊塢經典電影《作死不離3兄弟》（3 Idiots）2009年上映風靡全球，該片以幽默反諷手法批判升學制度，引發觀眾共鳴，除了打破印度電影票房紀錄，成為印度影史上的現象級作品，全球狂掃逾7096萬美元（約5.5億港元）票房，創下寶萊塢影史不朽傳奇。



如今已過17年，導演拉庫馬希拉尼（Rajkumar Hirani）近日在專訪中提到，正在撰寫《作死不離3兄弟2》劇本，時序將在首集的20年後，原班人馬會全數回歸，令影迷驚喜不已。

《作死不離3兄弟》導演證實將會拍續集（《作死不離3兄弟》劇照）

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根據印度媒體《Bollywood Hungama》引述印度亞洲國際新聞通訊社（ANI）專訪指出，導演透露團隊為《作死不離3兄弟2》打下基礎，故事概念已經成形，時間線會設定在第一集結束後約20年，雖然概念有雛形了，但仍處於持續創作與修改劇本的階段，整個團隊對續作也非常期待，導演更透露，續集的誕生其實是一場美麗的意外，團隊原本正在發想另一個全新故事，卻發現情節走向《作死不離3兄弟》的世界觀契合，順水推舟啟動第二部曲。

據悉，當年創造經典的「三傻」阿米爾汗、馬德哈萬（R Madhavan）、沙曼喬希（Sharman Joshi），以及女主角卡蓮娜加保（Kareena Kapoor Khan）皆確定回鍋演出，劇情將會走向當年的熱血青年們陸續走入中年、成立家庭，面臨職場瓶頸、家庭困境、夫妻溝通及親子課題，將會探討當年的理想主義，在面臨柴米油鹽時如何找回生活與信念的平衡。

不過，導演也強調，目前團隊並不急著推出續集，希望花時間把故事打磨完整，畢竟第一集在全球累積極高人氣，續作的劇情與品質都備受期待，不希望著急推出而影響品質。

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