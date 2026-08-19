張家輝阮經天合作《周處除三害》導演新作　吉隆坡拍戲火藥味十足

日前有網民在街頭偶遇影帝張家輝和阮經天，引起坊間瘋猜兩人此次現身馬來西亞是否有關聯，原來兩人合作《周處除三害》導演黃精甫新作《蕩蕩蕩寇誌》。兩人上周六晚現身吉隆坡火車總站進行拍攝，張家輝以一頭長髮造型亮相，身穿白色西裝卻沾滿血跡，造型格外搶眼，阮經天與他對戲時情緒高漲，二人上演激烈對峙戲。



近日有新作在吉隆坡開拍，劇組傍晚時分已進駐火車總站外搭設拍攝場景，大型拍攝器材陸續進場，現場更有水車到場準備，約50至60名工作人員忙著準備，拍攝陣仗相當浩大。

張家輝、阮經天現身吉隆坡拍戲，出演《周處除三害》導演新作。（《周處除三害》劇照）

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入夜後，金馬影帝阮經天現身片場，他高大身形格外引人注目。他以一身深藍色花襯衫搭配狼尾頭造型亮相，整體造型透出幾分粗獷不羈的江湖氣息。只見他不時在現場來回走動，還不時和導演討論持斧頭的動作表現，也反覆確認機位及走位，為正式開拍做足準備。

不久，另一位金馬影帝張家輝則以一身白色西裝搭配黑褲現身，並留著一頭長髮，造型相當搶眼。不過最吸睛的，莫過於他身上那套沾滿斑斑血跡的白色西裝，彷彿剛經歷一場激烈打鬥，神情與氣場都顯得格外凌厲。拍攝時，他身邊更有數名「跟班」隨行，眾人一字排開，氣勢凜然，殺氣十足，讓人一眼便感受到角色的地位不簡單。

正式開機後，只見張家輝殺氣騰騰地走向停車場，阮經天則突然從前方怒氣沖沖現身，對著張家輝激動叫罵，兩人隨即正面對峙，現場火藥味十足。而每次導演喊卡後，導演也上前與他們討論，3人反覆調整情緒表達及走位。該場戲拍足幾個小時，為捕捉最佳效果都反復多次重拍，但兩位影帝始終保持專注，即使拍到深夜都依然毫無倦意，敬業態度令人佩服！

不僅2位金馬影帝同台較勁，台灣女演員宋芸樺稍後也現身片場，一身龐克造型亮相，她在大馬路旁停放的一輛黃色汽車附近走位，導演則不時上前與她討論拍攝細節。由於劇組在大路邊取景，加上現場拍攝陣仗不小，也引來一些途經的民眾好奇探頭觀看。

稍後，宋芸樺與導演一同步入火車站內，現場亦見留著平頭的劉子銓。兩人與張家輝、阮經天碰面後有說有笑，現場氣氛輕鬆，隨後眾人便繼續投入拍攝。宋芸樺與劉子銓去年才赴馬來西亞參與馬台合製電影的拍攝，如今再度到馬來西亞工作，也在同一部作品中碰頭。

這次電影集結雙影帝演出，張家輝與阮經天更是第三度合作，兩人過去的合作在戲中皆正邪對立，這次再度同台飆戲，從現場曝光的激烈對峙戲來看，兩人的角色關係依然充滿火藥味，也讓人更加好奇他們這次在新片中將會以什麼身分交鋒。

據悉，黃精甫此次新電影《蕩蕩蕩寇誌》，是一部現代武俠黑幫電影，這次他帶著自家班底來到吉隆坡取景，無論是拍攝規模還是演員陣容，都極度有份量。這也是黃精甫與阮經天繼《周處除三害》等作品後迎來三度合作，另一方面，黃精甫也是首次與張家輝合作，三人首度在片中碰頭。

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