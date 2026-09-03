日媒爆「安倍晉三遇刺」將拍成電影　人氣演員菅田將暉飾山上徹也

日本體育娛樂小報《東京體育》9月2日報道稱，日本電影界正籌備將2022年日本前首相安倍晉三遇刺事件改編為電影。由於這起事件衝擊過於巨大，此前影視化一度近乎被視為禁忌，但如今該項目正以高度保密的方式推進。另有消息稱，槍擊安倍的山上徹也（45歲）將由一名人氣演員飾演。



日本電影界一位知名導演認為，安倍遇刺事件「必須留給後世」，因此開始推動這一項目。這名導演是一位曾執導過多部賣座作品的創作者。

一名製作公司導演表示：「如果聽說是那位導演執導，知名演員自然會聚集過來。這部槍擊事件題材的電影預計最早將在今年秋季開機。影片據說會一邊沿着新聞報道的脈絡展開，一邊聚焦事件發生前後的山上被告，描寫他遭逮捕、羈押，直至出庭受審的整個過程。預計不會拍成政治色彩很強的作品。」

最受關注的，是演員陣容。據《東京體育》掌握的消息，人氣演員菅田將暉（33歲）將飾演山上徹也。一名電影界人士表示：「最近菅田一直把頭髮留長，據說就是為了這部作品。他一直不剪頭髮，是為了還原事件發生後，山上被告頭髮一直沒有修剪、不斷長長的造型。」

今年5月的菅田將暉（左），可見已留著長髮（Instagram@suda.masaki_official）

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今年1月，山上被判無期徒刑。山上一方不服判決，已經提起上訴。電影中據說也會設置報道該事件的媒體從業者角色。

一名演藝經紀公司相關人士稱：「據說影片將從新聞報道的視角來描寫，但畢竟案件本身性質特殊，可以預料，電影上映後一定會引發爭議。製作方據說也是在充分意識到這一點的情況下，仍然指定由菅田出演山上。菅田本人應該也會抱着相當大的決心來面對這部作品。」

事件發生於2022年7月8日，當時日本正值參議院選舉期間。山上在奈良市向正在發表助選演說的安倍開槍，所使用的是自制槍支。安倍當場倒地，隨後由醫療直升機送往醫院，但最終於當天去世。安倍累計擔任首相3188天，為日本歷代最長。「安倍前首相去世」的消息不僅震動日本國內，也成為世界多國媒體的頭條新聞。

槍擊發生後，山上沒有反抗，當場被奈良縣警方制服。隨着案件調查推進，山上的作案動機與其母親沉迷世界和平統一家庭聯合會（原統一教會）之間的關聯受到高度關注。此後，該教團的實際情況陸續曝光，並發展成為日本社會的一大問題。

山上因殺人罪等罪名被起訴。奈良地方法院判處其無期徒刑後，山上一方不服，今年2月向大阪高等法院提起上訴。今年6月，針對該教團的解散命令則在最高法院最終確定。

前述電影界人士表示：「由於這起槍擊事件實在過於轟動，所以此前電影界對是否將其影視化一直有所顧慮。」槍擊事件發生的2022年，曾有一部以山上被告為原型創作的電影《REVOLUTION＋1》上映，但主要在小型藝術影院放映，並未進入全國規模的大型連鎖院線。

日本本土電影市場方面，去年11月，由演員吉澤亮主演、李相日執導的《國寶》創下日本真人電影歷史最高票房紀錄。業內有不少人士認為，此次安倍槍擊事件題材電影的票房甚至可能逼近《國寶》。

前述演藝經紀公司相關人士稱：「實際上，這次的電影項目中，還有一家與《國寶》關係很深的公司參與。由此也可以看出，業界對這部作品的期待相當高。」《東京體育》就菅田將暉是否收到出演山上被告一角的邀約，向其所屬事務所發出詢問，但截至期限前未收到答覆。

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